大摩：記憶體提前拉貨帶動短線漲價 但下半年需求轉弱

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「記憶體產業」報告中指出，美中貿易關稅問題影響深遠，記憶體產業即將進入報復性修正階段。由於產業景氣循環已進入下行周期，因此應擇優布局。

在台系記憶體廠中，大摩對華邦電（2344）維持「優於大盤」評等，對旺宏（2337）及南亞科（2408）則維持「劣於大盤」評等。在模組廠中，大摩對群聯（8299）重申「優於大盤」評等，原因是股價修正後變得合理，但仍必須等待關稅的衝擊更明朗。

大摩在這篇名為「冰山正在逼近」的報告中指出，關稅的實質衝擊猶如冰山般仍潛藏水面下，短期的數據不再重要，產業即將進入報復性修正階段，肯定會出現周期性衰退。

大摩指出，景氣變化可分為三個階段。目前為第一階段，也就是為避開關稅而提前拉貨，因而帶動現貨價格上揚，但這種漲勢不會持續；接下來是第二階段，即廠商利潤受損；第三階段則是產品漲價因而破壞市場需求。

大摩表示，市場現在認為經濟衰退的風險比正常情況高許多。關稅已衝擊正在力求穩定的周期。企業及消費者的信心已受到損害，因此很難支持下半年需求會復甦的說法。

大摩表示，在90天的關稅緩徵期，零組件廠會盡量出貨到中國大陸以外的個人電腦（PC）客戶/裝配線，因此過了緩徵期後，需求會快速下滑。過去兩季的提前出貨應該會導致下半年需求減少，高頻寬記憶體（HBM）面臨更大的風險。