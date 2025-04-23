ASML股東大會議案 擬釋股5%收購或策略聯盟

艾司摩爾（ASML）23日召開2025年度股東大會，拍板九大議案，其中擬釋股5%收購或策略聯盟引發關注。

依據ASML說明，在股東大會上，ASML 2024財年財表通過。此外，也批准包含提議支付每股普通股 1.84 歐元的末期股息，加上 2024 財年支付的兩次中期股息和 2025 年 2 月支付的中期股息（各 1.52 歐元），2024 年的總股息為每股普通股 6.40 歐元。

同時股東會批准，提議授權董事會管理層自 2025 年 4 月 23 日起至 2026 年 10 月 23 日（含）期間：經監事會批准：發行普通股或授予認購普通股的權利，最多 5% 用於一般用途，最多 5% 用於與合併、收購和/或（策略）聯盟相關或在合併、收購和/或（策略）聯盟時。同時授權管理層限制或排除與前一點所述授權相關的優先購買權。

ASML股東會也核准解除 2024 財政年度董事會和監事會成員職責的提案、關於確定董事會最高股份數量的提案、關於採納董事會薪酬政策修訂方案的提案、關於修改監事會成員薪酬的提案，以及提議重新任命 Birgit Conix 並任命 Karien van Gennip 為監事會成員，以及建議任命普華永道會計師事務所 (PricewaterhouseCoopers Accountants NV) 為 2026 年財務報表的外部審計師，並對 ASML 2025 年和 2026 年報告年度的可持續發展聲明保證。

此外，ASML股東會也核准提議授權管理委員會自 2025 年 4 月 23 日起至 2026 年 10 月 23 日止（含）回購最多 10% 的 ASML 已發行股本，但須經監事會批准。普通股的收購價格在相當於普通股票面價值的金額和相當於泛歐交易所阿姆斯特丹或納斯達克股票市場有限責任公司的普通股市場價格的 110% 的金額之間。股東週年大會也授權註銷截至 2025 年 4 月 23 日 ASML 已發行股本的 10%。