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與格芯尋求合併？聯電財務長劉啟東重申「未洽商任何併購案」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電財務長劉啟東重申未與格芯洽商任何併購案。（本報系資料照）
聯電財務長劉啟東重申未與格芯洽商任何併購案。（本報系資料照）

針對外電披露全球第五大晶圓代工廠格芯（Global Foundries）正與聯電（2303）尋求合併的可能，引發各界關注。外資法人今日在聯電法說會詢問公司對此評論。聯電財務長暨發言人劉啟東重申，目前沒有任何併購案進行中，合作形式並不一定是併購，公司可透過多種合作方式來強化股東價值與回報，這正是聯電的使命，未來將持續探索各種可能性。

劉啟東表示，不會對市場傳言發表任何評論，尤其是這類議題非常敏感且重要，必須由任何涉及公司的正式公告來說明。

劉啟東說：「聯電的立場而言，公司始終在尋求策略性合作，以提升股東價值。任何能增強聯電競爭力與股東回報的方式，都會納入評估。」但他重申「目前並沒有正在進行所謂的併購案」。

併購 聯電 股東

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