終結大車「恍神」！資策會攜手大眾電腦 推首款AI智駕視界座艙系統

大客車事故頻傳，根據交通部統計，2024年大型車事故主因有半數以上與「恍神、緊張或分心駕駛」有關。為因應這項駕駛安全缺口，資策會軟體技術研究院（軟體院）在經濟部產業技術司的支持下，攜手大眾電腦，結合駕駛者監控系統（DMS）、CamBoost AI智慧增強器及AR-HUD抬頭顯示器，推出臺灣首套專為大型商用車設計的「智駕視界座艙系統」，並於23日起在「2025年台北國際車用電子展」正式亮相，預計可望在2026年導入市場，創造逾12億元產值。

為因應全面性提升行車安全的迫切需求，經濟部產業技術司補助資策會，成功開發「智駕視界座艙系統」，整合晶片、感測器與系統整合AI應用等，導入全姿態駕駛行為監測技術，強化現有市面上多聚焦臉部與眼睛特徵的駕駛者監控系統（DMS）危險駕駛行為的警示功能，改以側方鏡頭全姿態辨識駕駛全身動作，能精準偵測如低頭滑手機、進食、彎腰撿物等會分散注意力的高風險行為，提升主動安全系統對「人為因素」的防護能力，藉由供應鏈整合與歐特明等臺灣DMS系統廠商合作，建構更完整的本土自主創新駕駛安全偵測網。

為降低運輸業者導入AI技術門檻，資策會與耐能智慧共同研發的「CamBoost AI智慧增強器」，以既有攝影機上搭載低功耗AI晶片，運用AI技術讓每輛車都具備車道偏移偵測、前車警示、行人辨識等ADAS應用，讓目前裝置在大型商車上的傳統攝影機或行車紀錄器，賦予影像辨識與主動警示功能。

資策會指出，這不僅可避免整車汰換、節省升級成本，更加速傳統車輛邁向AI化、強化即時行車風險辨識能力。

「智駕視界座艙系統」特別為大型車垂直式前擋風玻璃設計，除2項ADAS優異技術，更結合大眾電腦開發的AR-HUD抬頭顯示器，可將駕駛盲區影像、導航提示、AI感知結果，在不干擾駕駛視線的情況下，以擴增實境方式投影於駕駛視野中，配合駕駛目光調動態即時調整投影位置，提供關鍵安全資訊，提升駕駛決策反應速度與周遭環境感知力。

資策會軟體院院長蒙以亨表示，透過「智駕視界座艙系統」可整合完整的技術鏈，加速產業降低新技術導入門檻、加值轉型，AR-HUD應用也將於2025年下半年在亞洲進行商用客車的實證測試，預計2026年正式商用導入，有望為臺灣智慧車電產業創造億元的潛在產值。