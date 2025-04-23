NCC明舉行「網際網路傳播政策白皮書」初稿公聽會

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月對外發布「網際網路傳播政策白皮書」（白皮書）初稿以來，已完成90天公開意見徵詢，並辦理兩場多方利害關係人諮詢會議，彙整各界對平台治理議題的建議。為擴大蒐集社會大眾針對網際網路傳播政策意見，NCC今天下午表示，將於明（24）日舉辦白皮書初稿公聽會，持續完善政策規劃。

NCC依「國家通訊傳播委員會組織法」第3條規定，掌理網際網路傳播政策。為闡述治理模式在民主法治社會的重要意涵，說明施政願景與執行策略，NCC自112年6月起啟動白皮書撰擬規劃，於去年7月發布初稿，提出「平台自律、部會協力、共識治理」核心原則，作為網際網路傳播治理的基本方向。

白皮書初稿強調平台應積極建立妥適且負責的自律機制，提升透明度與問責性，善盡社會責任，而政府部門亦應跨域協作，加強橫向聯繫與資訊共享，並透過制度化、多元形式引導社會參與。整體而言，盼能形塑兼顧人權與創新的治理架構與共識。

NCC完成白皮書初稿90天公開意見徵詢後，續於今年2月至3月廣邀業者、智庫、公協會、專家學者與民間團體辦理諮詢會議，深入理解多方利害關係人的核心關懷與具體建議，並就關鍵議題進行交流。

NCC表示，此過程不僅有助於促進政策思辨與研議，也反映網路環境的持續變化，需不斷引入專業意見來調整方針，確保政策能與時俱進。多方利害關係人提出多項重要建議，包含明確區分國內外平台責任，提升內容治理透明度與公正性，強調安全港原則的適用，關注AI（人工智慧）演算風險對資訊揭露與公眾信任的影響，強化申訴救濟、第三方監督與公民參與等機制，以兼顧數位人權與創新發展。

NCC在公開意見徵詢及諮詢會議後，透過公聽會擴大意見蒐集程序，無論是領域先進或一般民眾，皆可參與並發表意見，NCC亦盼廣泛聽取各界對白皮書初稿與諮詢會議建議看法。本次公聽會由王怡惠委員與王正嘉委員主持，並提供線上直播與手語翻譯，以開放包容的方式，落實公共政策的公眾參與。

NCC強調，白皮書初稿係參酌國內外治理經驗及在地需求，並彙整各界專業意見的階段性成果。未來將依據本次公聽會蒐集的建議進行修訂與精進，以確保政策的前瞻性與實效性。