快訊

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

NCC明舉行「網際網路傳播政策白皮書」初稿公聽會

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月對外發布「網際網路傳播政策白皮書」（白皮書）初稿以來，已完成90天公開意見徵詢，並辦理兩場多方利害關係人諮詢會議，彙整各界對平台治理議題的建議。為擴大蒐集社會大眾針對網際網路傳播政策意見，NCC今天下午表示，將於明（24）日舉辦白皮書初稿公聽會，持續完善政策規劃。

NCC依「國家通訊傳播委員會組織法」第3條規定，掌理網際網路傳播政策。為闡述治理模式在民主法治社會的重要意涵，說明施政願景與執行策略，NCC自112年6月起啟動白皮書撰擬規劃，於去年7月發布初稿，提出「平台自律、部會協力、共識治理」核心原則，作為網際網路傳播治理的基本方向。

白皮書初稿強調平台應積極建立妥適且負責的自律機制，提升透明度與問責性，善盡社會責任，而政府部門亦應跨域協作，加強橫向聯繫與資訊共享，並透過制度化、多元形式引導社會參與。整體而言，盼能形塑兼顧人權與創新的治理架構與共識。

NCC完成白皮書初稿90天公開意見徵詢後，續於今年2月至3月廣邀業者、智庫、公協會、專家學者與民間團體辦理諮詢會議，深入理解多方利害關係人的核心關懷與具體建議，並就關鍵議題進行交流。

NCC表示，此過程不僅有助於促進政策思辨與研議，也反映網路環境的持續變化，需不斷引入專業意見來調整方針，確保政策能與時俱進。多方利害關係人提出多項重要建議，包含明確區分國內外平台責任，提升內容治理透明度與公正性，強調安全港原則的適用，關注AI（人工智慧）演算風險對資訊揭露與公眾信任的影響，強化申訴救濟、第三方監督與公民參與等機制，以兼顧數位人權與創新發展。

NCC在公開意見徵詢及諮詢會議後，透過公聽會擴大意見蒐集程序，無論是領域先進或一般民眾，皆可參與並發表意見，NCC亦盼廣泛聽取各界對白皮書初稿與諮詢會議建議看法。本次公聽會由王怡惠委員與王正嘉委員主持，並提供線上直播與手語翻譯，以開放包容的方式，落實公共政策的公眾參與。

NCC強調，白皮書初稿係參酌國內外治理經驗及在地需求，並彙整各界專業意見的階段性成果。未來將依據本次公聽會蒐集的建議進行修訂與精進，以確保政策的前瞻性與實效性。

NCC 人權 網際網路

延伸閱讀

高鐵延伸計畫 宜縣議長提案強烈建議再開公聽會

NCC又輸了！ 中天播「小韓粉」免罰60萬確定

憂高鐵衝擊！宜蘭頭礁意見領袖連署曝光 不分藍綠要求開公聽會

杜絕750之亂 立委高呼：NCC不要再用人工審查 應引進AI

相關新聞

廣達文教基金會26歲 源於林百里「2願景」高管揭秘

代工大廠廣達（2382）旗下廣達文教基金會執行長徐繪珈指出，林百里董事長於1999年提出「文化均富」與「科技均享」2大願...

AI找資料、主管做決策…IBM人資怎麼用AI？邱纓琇揭選訓用留4作法

AI正在重塑企業營運的每個角落，IBM就把AI用在自家人資部門裡，不僅在員工平台上加入AI直接處理問題，也替人資同事守門；部門內部則將AI用在人資的選訓用留任務中，成為協助主管做出更好判斷的策略工具。

NCC明舉行「網際網路傳播政策白皮書」初稿公聽會

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月對外發布「網際網路傳播政策白皮書」（白皮書）初稿以來，已完成90天公開意見徵詢，並辦...

聯發科前進上海汽車展覽會 發表3奈米智慧座艙平台C-X1

IC設計大廠聯發科（2454）23日在上海國際汽車工業展覽會發表3奈米智慧座艙平台C-X1，以及車載通訊旗艦平台MT27...

關稅衝擊半導體急單湧現 3月電力景氣亮出第11顆黃紅燈

台灣綜合研究院23日發布2025年3月台灣EPI電力景氣指數，受美國擬對進口產品課徵對等關稅的不確定性影響，市場預期心理...

泓德能源虛擬電廠將建50示範點 搶進日本時間電價商機

電力聚合商泓德能源今年推動虛擬電廠解決方案，推動結合太陽能、儲能、充電設備的分散式資源虛擬電廠（VPP）。總經理周仕昌表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。