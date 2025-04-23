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馳諾瓦科技參與2025 台灣國際智慧移動展

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
馳諾瓦科技於智慧移動展，展出榮獲 2025 iF 設計大獎Novae Power 概念產品。圖／馳諾瓦科技提供
馳諾瓦科技於智慧移動展，展出榮獲 2025 iF 設計大獎Novae Power 概念產品。圖／馳諾瓦科技提供

馳諾瓦科技今年再度參與「台灣國際智慧移動展」（2025 E-Mobility Taiwan），於台北南港展覽館1館4F 攤位亮相，以「創新科技賦能綠色轉型」為主題，本次展位設計導入FSC認證再生建材，並結合碳中和理念設計，較傳統木作展位減少整體碳排放量，重點展出榮獲 2025 iF 設計大獎的概念產品 D – Series Novae Power，同步呈現全系列 AC/DC充電產品、互動體驗牆與 ESG 永續展區，展現馳諾瓦在設計創新與可持續發展的產業實力。

面對高密度城市與商業場域對空間受限充電設施的高度需求，馳諾瓦科技結合創新設計，以模組化理念打造出兼具美觀與實用的 Novae Power 概念產品，其技術創新不僅引領智慧充電趨勢，更榮獲 2025 iF 設計大獎的國際肯定。馳諾瓦科技董事長林飛宏表示，「D – Series Novae Power榮獲iF設計獎，象徵馳諾瓦在產品設計與永續技術上的國際實力。未來我們將持續以創新為本、永續為目標，打造連結全球的智慧能源服務平台。」

馳諾瓦科技在今年智慧移動展中的展出亮點包含：榮獲iF設計大獎的Novae Power概念機、240kW高功率動態調配系統、智慧壁掛型DC解決方案，以及模組化能源平台與ESG實體展示牆，涵蓋商用、住宅與高流量場域的多元應用需求，完整展現從產品到價值鏈的綠色轉型力。

DT240直流充電樁具備最高240kW輸出，並支援CCS1、CCS2及NACS等多種充電介面，採用雙水冷500A快充配置及動態電力分配與高互動觸控UI。現場也設有DT240互動體驗牆，觀展者可親自體驗其動態調配的系統優勢。

ESG

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