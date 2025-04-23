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遠傳擴大策略結盟 投資PRO360達人網

中央社／ 台北23日電

遠傳電信近年持續擴大策略投資範圍，繼去年投資全台交易量最大的虛擬貨幣平台MaiCoin後，今天再宣布策略投資台灣最大服務媒合平台PRO360達人網，看好數位生活服務的成長潛力。

PRO360達人網是台灣最大的生活服務媒合平台，提供超過1000項日常生活與商業外包服務項目，可即時雙向媒合。

遠傳觀察，PRO360達人網自2017年上線以來，已累積超過220萬會員，每月有超過8萬件客戶需求，預估2025年可達約100萬件需求，年成長率達雙位數，服務涵蓋居家修繕、裝修設計、家教課程、專業教練、活動策劃到企業專業支援等。

遠傳表示，看好PRO360達人網提供的多樣化服務與廣大用戶基礎。透過此次策略合作，不僅拓展遠傳智慧行動生活的服務面向，也可望進一步觸及龐大的家庭用戶與自由工作者市場，雙方能共同拓展通路與行銷資源，增加曝光並提升知名度。

遠傳近年來持續擴大策略投資，在消費者數位服務領域，陸續投資MaiCoin、跨境支付應用區塊鏈新創公司TBCASoft。遠傳指出，和MaiCoin在遠傳幣、會員點數生態圈、區塊鏈應用，以及提升雙方用戶資訊安全性等方面，能有更密切的合作。

遠傳指出，TBCASoft提供台灣旅客在日本使用台灣行動支付工具進行消費的服務。目前，使用街口支付、全支付和玉山Wallet的用戶，可直接與日本最大行動支付平台SoftBank旗下的PayPay進行對接，受益於台日旅遊的激增，業務表現亮眼。

在企業解決方案相關領域，遠傳指出，持續透過新創加速器扶植新創。例如，桓竑智聯以專利加密傳輸提供安全監控與商流分析；永訊智庫則專精ESG大數據與AI碳盤查平台。

區塊鏈 遠傳電信

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