快訊

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

大亞積極布局無人機市場 攜手馬達製造商推動供應鏈發展

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大亞集團整合漆包線事業群、電力通信事業群、大恒電線電纜與協同能源聯合參展。圖／大亞提供
大亞集團整合漆包線事業群、電力通信事業群、大恒電線電纜與協同能源聯合參展。圖／大亞提供

大亞（1609）集團23日參加「2025 Taipei AMPA台北國際汽機車零配件展暨台北國際車用電子展」，大亞指出，此次展出，將聚焦新能源載具與無人機市場，以創新材料與高效方案為核心，致力成為臺灣綠色能源鏈結的領導品牌。

大亞集團整合集團旗下漆包線事業群、電力通信事業群、大恒電線電纜及協同能源聯合參展，完整展示從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理的全方位能源鏈技術與產品，展現驅動產業升級的創新實力。

大亞指出，深耕漆包線技術多年，市佔率穩居國內第一，並積極拓展新能源載具馬達市場需求，大亞漆線群持續優化LDW 平角低介電漆包線及IFDW抗突波漆包線，以符合客戶產品應用需求。

此外，公司也積極布局無人機市場，推出具備輕量、高導熱與續航優勢的TD-CCAW超導熱銅包鋁線，該產品已取得發明專利，能顯著提升無人機馬達效率，擴展高階應用場域。

在車內配線方面，大亞指出，大恒電線電纜推出通過TUV ISO 19642-5（單層）與ISO 19642-9（雙層）國際標準認證的電纜產品，並通過車測中心ISO 6722-1：2011抗火焰傳播試驗，為電動車系統安全與耐用性提供堅實保障。

大亞指出，漆包線技術深受國際電動車馬達製造商信賴，合作逾30年，聯手開發Hair-Pin平角線等專利技術，並已成功導入量產應用。除了車用領域，公司亦跨足航太產業，旗下產品已應用於張量科技衛星的球型馬達與姿態控制系統，展現台灣製造的高階創新能力。

大亞指出，面對快速成長的無人機產業，大亞與專業馬達製造商共同導入量產製程，採用TD-CCAW超導熱銅包鋁線與自黏線技術，攜手推動本土無人機供應鏈發展。

大亞表示，秉持「早一步做好，自然就好」的經營理念，持續深化環保製程與減碳行動，並取得多項國際認證ISO 14064-1溫室氣體查證、ISO 14067產品碳足跡聲明、ISO 14021再生料含量環境聲明證書及UL 2809回收料含量認證，透過減碳機制優化與再生材料比重提升，積極朝向低碳製造與循環經濟典範邁進，展現企業對ESG的具體承諾。

無人機 電纜

延伸閱讀

昶瑞機電攻無人機動力模組 明年業績占比拚10%

模擬世壯運閉幕典禮遭恐攻 新北警維安玩真的

35共機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國軍調薪被漏接？ 海鋒修護、無人機操作怨加給不如人

相關新聞

廣達文教基金會26歲 源於林百里「2願景」高管揭秘

代工大廠廣達（2382）旗下廣達文教基金會執行長徐繪珈指出，林百里董事長於1999年提出「文化均富」與「科技均享」2大願...

AI找資料、主管做決策…IBM人資怎麼用AI？邱纓琇揭選訓用留4作法

AI正在重塑企業營運的每個角落，IBM就把AI用在自家人資部門裡，不僅在員工平台上加入AI直接處理問題，也替人資同事守門；部門內部則將AI用在人資的選訓用留任務中，成為協助主管做出更好判斷的策略工具。

NCC明舉行「網際網路傳播政策白皮書」初稿公聽會

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月對外發布「網際網路傳播政策白皮書」（白皮書）初稿以來，已完成90天公開意見徵詢，並辦...

聯發科前進上海汽車展覽會 發表3奈米智慧座艙平台C-X1

IC設計大廠聯發科（2454）23日在上海國際汽車工業展覽會發表3奈米智慧座艙平台C-X1，以及車載通訊旗艦平台MT27...

關稅衝擊半導體急單湧現 3月電力景氣亮出第11顆黃紅燈

台灣綜合研究院23日發布2025年3月台灣EPI電力景氣指數，受美國擬對進口產品課徵對等關稅的不確定性影響，市場預期心理...

泓德能源虛擬電廠將建50示範點 搶進日本時間電價商機

電力聚合商泓德能源今年推動虛擬電廠解決方案，推動結合太陽能、儲能、充電設備的分散式資源虛擬電廠（VPP）。總經理周仕昌表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。