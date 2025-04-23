大亞積極布局無人機市場 攜手馬達製造商推動供應鏈發展

大亞（1609）集團23日參加「2025 Taipei AMPA台北國際汽機車零配件展暨台北國際車用電子展」，大亞指出，此次展出，將聚焦新能源載具與無人機市場，以創新材料與高效方案為核心，致力成為臺灣綠色能源鏈結的領導品牌。

大亞集團整合集團旗下漆包線事業群、電力通信事業群、大恒電線電纜及協同能源聯合參展，完整展示從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理的全方位能源鏈技術與產品，展現驅動產業升級的創新實力。

大亞指出，深耕漆包線技術多年，市佔率穩居國內第一，並積極拓展新能源載具馬達市場需求，大亞漆線群持續優化LDW 平角低介電漆包線及IFDW抗突波漆包線，以符合客戶產品應用需求。

此外，公司也積極布局無人機市場，推出具備輕量、高導熱與續航優勢的TD-CCAW超導熱銅包鋁線，該產品已取得發明專利，能顯著提升無人機馬達效率，擴展高階應用場域。

在車內配線方面，大亞指出，大恒電線電纜推出通過TUV ISO 19642-5（單層）與ISO 19642-9（雙層）國際標準認證的電纜產品，並通過車測中心ISO 6722-1：2011抗火焰傳播試驗，為電動車系統安全與耐用性提供堅實保障。

大亞指出，漆包線技術深受國際電動車馬達製造商信賴，合作逾30年，聯手開發Hair-Pin平角線等專利技術，並已成功導入量產應用。除了車用領域，公司亦跨足航太產業，旗下產品已應用於張量科技衛星的球型馬達與姿態控制系統，展現台灣製造的高階創新能力。

大亞指出，面對快速成長的無人機產業，大亞與專業馬達製造商共同導入量產製程，採用TD-CCAW超導熱銅包鋁線與自黏線技術，攜手推動本土無人機供應鏈發展。

大亞表示，秉持「早一步做好，自然就好」的經營理念，持續深化環保製程與減碳行動，並取得多項國際認證ISO 14064-1溫室氣體查證、ISO 14067產品碳足跡聲明、ISO 14021再生料含量環境聲明證書及UL 2809回收料含量認證，透過減碳機制優化與再生材料比重提升，積極朝向低碳製造與循環經濟典範邁進，展現企業對ESG的具體承諾。