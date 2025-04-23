胡連打入法拉利供應鏈 關稅戰帶來新機會、今年營收挑戰百億元

汽車連接器大廠胡連（6279）打入法拉利供應鏈，最快5月出貨，品質受到超跑品牌肯定，加上來自中國大陸車廠訂單並沒有減少，今年營收挑戰百億元，4月業績將優於3月，由於該公司輸美產品占營收比重約3%多，因此，川普關稅所帶來的機會反而大於挑戰。

台北汽機車零配件展23日開展，胡連發表全新企業識別系統。胡連董事長張子雄表示，歷經兩年多與法拉利共同開發，最快5月將出貨具備190腳數的模組連接器給法拉利，是首度供貨該超跑品牌，對提升胡連的品牌價值具備指標意義，同時，連接線組也在開發中。

至於其他品牌，他說，今年胡連要深化布局歐洲市場，例如持續擴大出貨全球第三大車廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis N.V.）的產品，主要是斯特蘭提斯有意在川普關稅變局之中，重整供應體系，有利於胡連持續拓展新的商機。

他指出，其實在川普關稅戰之下，不少國際品牌車廠都在尋找替代供應鏈，胡連看到的商機反而大於危機，加上胡連直接出貨到美國的產品營收占比約3%多，因此，機會反而變更多，而不是遇到挑戰。

針對今年展望？他說，今年業績展望沒有改變，來自大陸車廠訂單沒有變化，沒有減少，4月業績將優於3月，第2季雖然是傳統淡季，但胡連漸入佳境，法人預估，該公司今年營收挑戰百億元大關。

在產能方面，他指出，印尼廠已經滿了，越南廠未來可能持續擴產，大陸東莞廠也規劃擴產，預期將投資5億元擴產，原先預期1年半完成高10層樓工廠，包含保險絲盒、表面黏著、沖壓、零組件的整套裝流水線，現在決定放慢動工步調，兩年內完成新廠建置即可，以機動因應國際地緣政治變局。