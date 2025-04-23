快訊

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

胡連打入法拉利供應鏈 關稅戰帶來新機會、今年營收挑戰百億元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
胡連全球⽣產業務事業群執⾏副總張秉鈞（左起）、總經理胡盛清、董事長張子雄、全球⾏銷業務事業群執⾏副總張少謙。記者蕭君暉／攝影
胡連全球⽣產業務事業群執⾏副總張秉鈞（左起）、總經理胡盛清、董事長張子雄、全球⾏銷業務事業群執⾏副總張少謙。記者蕭君暉／攝影

汽車連接器大廠胡連（6279）打入法拉利供應鏈，最快5月出貨，品質受到超跑品牌肯定，加上來自中國大陸車廠訂單並沒有減少，今年營收挑戰百億元，4月業績將優於3月，由於該公司輸美產品占營收比重約3%多，因此，川普關稅所帶來的機會反而大於挑戰。

台北汽機車零配件展23日開展，胡連發表全新企業識別系統。胡連董事長張子雄表示，歷經兩年多與法拉利共同開發，最快5月將出貨具備190腳數的模組連接器給法拉利，是首度供貨該超跑品牌，對提升胡連的品牌價值具備指標意義，同時，連接線組也在開發中。

至於其他品牌，他說，今年胡連要深化布局歐洲市場，例如持續擴大出貨全球第三大車廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis N.V.）的產品，主要是斯特蘭提斯有意在川普關稅變局之中，重整供應體系，有利於胡連持續拓展新的商機。

他指出，其實在川普關稅戰之下，不少國際品牌車廠都在尋找替代供應鏈，胡連看到的商機反而大於危機，加上胡連直接出貨到美國的產品營收占比約3%多，因此，機會反而變更多，而不是遇到挑戰。

針對今年展望？他說，今年業績展望沒有改變，來自大陸車廠訂單沒有變化，沒有減少，4月業績將優於3月，第2季雖然是傳統淡季，但胡連漸入佳境，法人預估，該公司今年營收挑戰百億元大關。

在產能方面，他指出，印尼廠已經滿了，越南廠未來可能持續擴產，大陸東莞廠也規劃擴產，預期將投資5億元擴產，原先預期1年半完成高10層樓工廠，包含保險絲盒、表面黏著、沖壓、零組件的整套裝流水線，現在決定放慢動工步調，兩年內完成新廠建置即可，以機動因應國際地緣政治變局。

胡連超過七成營收來自中國大陸汽車品牌，客戶包括比亞迪、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等。他表示，汽車行業正處於前所未有的變革，包括新能源車、自動駕駛等，都需要用到更多連接器。胡連從大陸市場出發，站穩腳步後，要開始前進國際市場，尤其大陸汽車產業崛起，歐洲車廠面臨非常大的挑戰，正在重塑供應鏈，對於胡連而言，歐洲將是非常好的機會。

胡連董事長張子雄。記者蕭君暉／攝影
胡連董事長張子雄。記者蕭君暉／攝影

營收 胡連

延伸閱讀

盧秀燕視倒閣為開放議題 鍾東錦：行不通但敬佩蔣的魄力

郭哲榮狠嗆川普：美國人嬌生慣養…關稅戰肯定先跪！「中國人能吃草吃土」

因應美關稅戰 碩禾決大手筆揮軍赴美設太陽能模組廠 目標2GW

砸10年積蓄買下法拉利…1小時後燒毀！日音樂人崩潰吃燒肉：這比較香

相關新聞

廣達文教基金會26歲 源於林百里「2願景」高管揭秘

代工大廠廣達（2382）旗下廣達文教基金會執行長徐繪珈指出，林百里董事長於1999年提出「文化均富」與「科技均享」2大願...

AI找資料、主管做決策…IBM人資怎麼用AI？邱纓琇揭選訓用留4作法

AI正在重塑企業營運的每個角落，IBM就把AI用在自家人資部門裡，不僅在員工平台上加入AI直接處理問題，也替人資同事守門；部門內部則將AI用在人資的選訓用留任務中，成為協助主管做出更好判斷的策略工具。

NCC明舉行「網際網路傳播政策白皮書」初稿公聽會

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月對外發布「網際網路傳播政策白皮書」（白皮書）初稿以來，已完成90天公開意見徵詢，並辦...

聯發科前進上海汽車展覽會 發表3奈米智慧座艙平台C-X1

IC設計大廠聯發科（2454）23日在上海國際汽車工業展覽會發表3奈米智慧座艙平台C-X1，以及車載通訊旗艦平台MT27...

關稅衝擊半導體急單湧現 3月電力景氣亮出第11顆黃紅燈

台灣綜合研究院23日發布2025年3月台灣EPI電力景氣指數，受美國擬對進口產品課徵對等關稅的不確定性影響，市場預期心理...

泓德能源虛擬電廠將建50示範點 搶進日本時間電價商機

電力聚合商泓德能源今年推動虛擬電廠解決方案，推動結合太陽能、儲能、充電設備的分散式資源虛擬電廠（VPP）。總經理周仕昌表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。