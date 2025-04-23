神達數位參加台北車電展 秀車用影像與 AI 平台技術

隨著車用科技、影像 AI 與交通服務應用持續升級，神達（3706）集團旗下神數（7821）於2025台北國際車用電子展中，展出涵蓋「行車安全影像」、「車載視訊管理」、「邊緣 AI 運算」以及「交通場域智慧自助服務」等多元應用情境。以高畫質多視角的行車記錄器、支援七路影像的車載視訊管理解決方案，到部署於高速公路休息站與轉運站的自助服務設備，以及為交通影像與設備控制所打造的工業級 Edge AI 電腦，展現其以軟硬體整合與邊緣智慧為核心的解決方案設計能力，提供更安全、更高效、更數據化的解決方案。

行車記錄器市場正朝向五大進化趨勢發展，包括：多鏡頭整合、4K HDR 高畫質錄影、車內空間融合的輕薄美型設計、導入高感光元件提升夜拍表現、以及搭配高速儲存與快速傳輸技術，全面強化行車影像的清晰度、完整性與保存穩定性。

本次展會中，神達數位展示旗下品牌Mio最新的後視鏡型行車記錄器 MiVue R888W4，整合車前、車後、車側、車內四路影像，同時搭載高感光元件與高速儲存設計，在低光源環境下仍能提供穩定、細膩的影像品質。展覽期間也展出同系列MiVue R880WD以及MiVue R888W3，全系列搭載1500nits高亮度顯示螢幕，即便在烈日直射下亦能清晰可視，大幅提升操作便利性與行車安全。

另一款新品 MiVue 960W3 則主打業界高規格的最高8K超高畫質錄影品質(前鏡頭支援 4K解析度，搭配支援2K錄影品質的雙鏡頭MiVue E80)，完整整合前+後+車內三視角影像，在多種行車與停車情境中皆能清楚掌握每個細節，為高階駕駛族群提供極致影像紀錄體驗。

神達數位持續深耕車載AI影像與智慧交通應用，今年推出升級版車載視訊管理解決方案，本方案整合MioWORK F840車用平板電腦，除支援導航與任務派遣功能外，更可作為影像整合顯示螢幕，當駕駛打開方向燈或倒車入檔時，系統會自動切換顯示對應角度的攝影機影像，協助駕駛即時掌握車輛周邊狀況，有效減少視野死角與操作誤判風險。

本方案搭配神達數位自主開發的聯網型行車記錄器 K series，不僅支援最多七路攝影機影像整合，可同時涵蓋車輛前後、兩側盲點、車艙內部與車尾視角，實現全方位、多角度的影像記錄。更具備事件備份與遠端監控等聯網功能，透過連網的行車記錄器，管理者可隨時掌握車隊動態與異常事件發生時的第一手影像，並與後端AI平台-VisionMAXTM結合，進行駕駛行為偵測與營運安全監控。

在後台分析方面，神達數位導入Cloud AI演算法，聚焦於駕駛行為偵測系統(DMS)的影像辨識強化。針對如疲勞駕駛、分心、行進間使用手機、未繫安全帶等異常行為，透過更大量、品質更高的影像資料進行雲端二次分析，有效提升事件辨識的精準度，可降低約30%的誤判率。此舉不僅強化整體駕駛行為風險判讀的可信度，也協助車隊管理者獲得更準確的行為資料作為未來培訓與管理依據，實現更智慧化的安全管理流程。