研華打造智慧交通與綠色商用車隊 協助提升行車安全

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華今日宣布攜手台灣車聯網協會，4月23日至26日「2035 E-Mobility Taiwan台灣國際智慧移動展」號召車用生態系夥伴，共同展出智慧交通與綠色商用車隊創新解決方案。研華以Rugged & In-vehicle Edge AI強固型車用邊緣AI平台為核心，整合光達、影像感測與AI軟體應用，全面支援多元商用車隊管理場景，有效提升車輛行駛安全與營運效率，協助各產業加速邁向數位轉型與智慧運輸新里程碑。

研華智能服務事業群資深協理林威佐指出：「研華深耕智慧交通領域超過二十年，近年因應全球淨零碳排與數位轉型需求，積極投入強固型邊緣AI平台的研發，並不斷優化軟硬體整合能力，提供解決方案廣泛應用於新能源車、冷鏈物流、工程危運車、港口重型自駕載具等多樣化場域，協助客戶提升行車安全與營運效率，同時落實綠色營運目標。」

秉持ESG永續發展承諾，研華持續透過AIoV技術推動綠能運輸轉型，並已連續三年榮獲大會「Golden ESG Achievement 金色標章」，展現企業落實低碳解決方案的具體成果。

本次同步展出多項永續新品與成功案例，包括整合TREK強固型車用邊緣AI平台與多元感測器的研華智慧巴士AI解決方案，並肩新能源車夥伴氫谷動能推動氫能巴士智慧化，實現「智能 + 氫能」融合，打造高效、潔淨的交通未來。此外，亦展出榮獲2025 iF設計獎與台灣精品獎的LEO-L50戶外資產管理設備，支援即時追蹤大型戶外資產如貨櫃與車隊，並具備太陽能充電功能，協助企業落實數位轉型及範疇三碳排放監測，實現永續經營目標。

研華長期與AI技術夥伴密切合作，包含NVIDIA、Hailo、Intel、Google等，共同開發多樣化的Rugged & In-vehicle Edge AI平台。結合奇美車電AI鏡頭，Innodisk GMSL鏡頭、Ouster光達等各類感測器，並搭配軟體技術夥伴Autoware、Tier IV，透過系統整合商Turing Drive、勤崴國際、北宸科技、華電聯網協助，可在各行業快速導入，以滿足多樣化大型智慧載具與商用車隊需求，推動半自駕至全自駕智慧載具加速落地，加速全球智慧交通產業轉型。