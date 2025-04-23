昶瑞機電攻無人機動力模組 明年業績占比拚10%

DC直流馬達吊扇供應商昶瑞機電預計5月下旬上櫃，總經理楊偉成今天表示，積極切入無人機產業，開發中大型無人機動力模組，已通過日系大廠測試認證，預計下半年開始出貨。

楊偉成預估，今年昶瑞機電在無人機動力模組整體出貨目標約100套，到2026年出貨規劃500套至1000套，預估2026年無人機動力模組業績占比目標5%至10%，2027年無人機動力模組出貨規劃2000套。

昶瑞機電下午舉行媒體交流，楊偉成表示，持續深耕DC吊扇及無人機動力模組雙軌市場，除了無人機產品，近期也推出單火線牆控技術產品，供應品牌大廠。

在產能布局，昶瑞機電指出，興建的台中龍井二廠，預計今年底完工，2026年第1季開始量產，龍井二廠將新增2條DC吊扇生產線，其中產能6至7成保留給美國客戶，預估龍井二廠全產能開出後，年產量可到20萬台，加上龍井一廠和梧棲一廠年產量40萬台，龍井二廠占昶瑞機電DC吊扇年產量比重約1/3。

談到美國關稅變數，楊偉成指出，美國市場業績占比約6成，目前美國客戶沒有討論這個問題，昶瑞機電DC吊扇採用關稅等費用由買方負擔（FOB）的報價方式，關稅不由昶瑞機電負擔。

展望今年營運，楊偉成預期，昶瑞機電上半年業績可較2024年成長，下半年營運可優於上半年，今年營收獲利可較去年佳，今年業績目標成長雙位數百分比。

根據資料，昶瑞機電創立於2011年，從事DC直流馬達吊扇整機，布局美國、澳洲、歐洲市場。

法人表示，昶瑞機電獲其他客戶洽詢無人機馬達規格，無人機動力模組毛利率高於DC吊扇。

根據資料，2024年DC吊扇占昶瑞機電營收比重約93%至94%，其他產品包括DC吊扇馬達、電控、無人機動力模組、發射器、燈具、燈板、葉片等，營收占比約6%。

昶瑞機電2024年營收新台幣9.58億元，毛利率29.7%，去年稅後獲利約1.7億元，每股純益6.4元。