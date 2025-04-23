大同瞄準以色列能源轉型商機 接待國會議員 盼藉電力強項拓中東版圖

大同（2371）王光祥董事長與沈柏延總經理23日連袂親自接待以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率領的以色列國會議員訪問團，以及外交部駐台拉維夫台北經濟文化辦事處李雅萍代表等，雙方特別針對電力設備與能源轉型服務進行廣泛交流，期待透過產業技術優勢建立合作關係。

董事長王光祥表示，今年1月大同二度接待日前甫獲美國國會任命的駐以色列大使麥克赫卡比（Mike Huckabee），今日再度迎接以色列國會議員參訪，甚感榮幸。全球用電需求節節攀升，電力設備與能源轉型的投資不容忽視，所以在此次會談中，兩國都非常重視電網韌性與自主能源發展。

以色列2023年底再生能源發電約占13%，近年積極推動能源轉型，計劃2030年再生能源發電占比達40%，且2020-2030年間，平均每年增加400MW的太陽能發電量因應用電需求，而土地狹長的以國與台灣一樣，有南電北送強化變電站的需要，亦因特殊地理位置試點發展去中心化的區域獨立電網。

王光祥提到，以色列強化電網基礎設施、發展太陽能創能、儲能、智慧電網等技術，皆為大同電力事業之專業強項，希望藉由這次交流，提供以國效能最佳的電力設備與能源管理系統。

此外，大同是唯一在中東有布局且具有生產能力的台廠，位於阿曼的Voltamp Power SAOC發表第一台自製 400kV-500 MVA 電力變壓器，創下中東電力系統新里程碑，顯示核心技術成為該項特高壓電力產品成功問世的關鍵。大同能借助Voltamp作為中東地區世界級大型電力設備製造商以及鄰近地區的成本優勢，共同投入以色列電力基礎建設，成為區域能源韌性與永續發展的最佳夥伴。

以色列是台灣在中東地區非能源國最大貿易夥伴，2024年貿易總額25.2億美元，台灣出口至以色列電機設備及零件占48.3%。大同看好後續區域重建商機，根據聯合國指出，加薩重建工程將需要超過530億美元，電網是所有重建的基礎，大同期盼在美國駐以色列大使及以色列議員們交流下，帶領台廠共組台灣隊取得商機。