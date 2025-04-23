台達在台灣國際智慧移動展亮相 低碳智慧交通與高效充儲解決方案

台達電（2308）23日在2025年台灣國際智慧移動展中，以「e-Charging Hub」為主題，展示高效電動車電控與動力系統、車用散熱，以及多元的電動四輪、二輪載具充電應用。

台達電表示，此次首度亮相的兆瓦級充電解決方案（Megawatt Charging System, MCS），包括最大輸出功率達1MW的充電樁，搭配電源櫃可擴充至3MW的充電能力，提供重型電動卡車、巴士超高速充電，此外，亦有都市快充與工商業儲能，展現推動城市電氣化與低碳轉型的整合能力。

台達電品牌長郭珊珊表示，在全球節能減碳趨勢下，針對高功率的商用車應用，台達推出專為商用車設計的驅動馬達及滿足歐美長途需求的MW等級充電樁。今年在展區所打造的全方位充電站，更涵蓋不同都市使用情境，推出相對應的充電及能源管理應用，並整合台達在電動車動力系統、車用電子與能源基礎設施的優勢，幫助全球實踐智慧且低碳的交通未來。

台達電除了全系列充電樁全球累積出貨逾300萬台，並開發充電停車柱，已導入台南與桃園公有充電站營運，可搭配iCMS智慧園區管理平台，強化城市低碳交通管理。本屆展覽亦展出微電網概念的能源基礎設施，一體式工商業儲能系統具模組化設計與全液冷架構，不僅建置彈性高、更可有效降低維運成本，為商辦與車隊營運商打造結合軟硬體、一站式的光充儲整合服務。

同樣針對商用車需求，台達電推出全新髮夾式驅動馬達採用800V高壓設計架構，效率高於97.5%，最大功率輸出330kW，並搭配先進的油冷及水冷技術，在高負載運行下能維持穩定表現。另外，亦展出全面涵蓋氣冷與液冷散熱方案，如自駕系統氣冷設計導入高效均熱板，以及液冷設計之雙層冷板，而動力系統則有熱交換器的效率關鍵－直流無刷散熱風扇，適用電動及燃油車。

在日趨普及的電動二輪領域，台達電也布局充換電及動力系統，包括2kW可攜式電動機車電池充電器，操作溫度最高可達50°C，可隨車攜帶，並在炎熱天氣下進行充電。另外，台達電可提供馬達、電池與電控三電整合系統，應對自行車廠需求，其中，台達電e-bike中置馬達甫獲2025 iF設計獎的肯定。而高度集成的e-scooter/e-motorcycle側掛一體機，導入模組化設計，可快速客製輕重型車動力系統，強化市場競爭力。