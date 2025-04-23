遠傳策略投資「PRO360達人網」 全力加速數位生活布局

遠傳電信（4904）23日宣布，策略投資台灣最大專業服務媒合平台「PRO360達人網」，為用戶帶來更豐富的創新體驗。「PRO360達人網」是台灣最大的生活服務媒合平台，藉由即時、精準的雙向媒合，提供超過1,000項全方位日常生活與商業外包服務項目。透過這次策略合作，雙方將共同推動全方位生活服務，為消費者帶來更便捷的生活體驗。

遠傳電信近年看好數位生活服務的成長潛力，除自家「遠傳心生活」已經超過600萬用戶，遠傳幣的點數經濟也超過27億，今年遠傳更擴展數位服務版圖，總經理井琪就指出，要打造「全域生活圈」，升級「遠傳心生活」，成一站式數位服務平台，開發多元生活服務應用，更要加速平台變現。

為擴大數位生活領域布局，遠傳指出，繼去年投資全台交易量最大的虛擬貨幣平台「MaiCoin」後，更策略投資台灣最大專業服務媒合平台「PRO360達人網」，

遠傳指出，「PRO360達人網」自2017年上線以來，已累積超過220萬會員，每月有超過8萬件客戶需求，預估2025年可達約100萬件需求，年成長率達雙位數，是台灣最大的專業人士與消費者即時且精準雙向媒合平台。其服務涵蓋居家修繕、裝修設計、家教課程、專業教練、活動策劃到企業專業支援等超過1,000項全方位日常生活與商業外包項目，為消費者提供便捷的專業服務，並為專業人士創造龐大的線上客源。

「PRO360達人網」以服務體驗為核心，著重專家與消費者雙方在媒合過程中的經驗，提供簡單易上手的服務，滿足現代人對於生活便利性的需求。平台提供超過1,000項生活服務，是全國目前涵蓋範圍最廣泛的媒合平台，能夠滿足消費者多樣化的需求。

遠傳看好，「PRO360達人網」提供的消費者體驗、多樣化服務與廣大用戶基礎，透過此次策略合作，不僅拓展遠傳智慧行動生活的服務面向，也可望進一步觸及龐大的家庭用戶與自由工作者市場。雙方也能共同拓展通路與行銷資源，增加曝光並提升知名度。此外，雙方將致力於增加會員黏著度，為用戶提供更便捷、快速的消費者體驗。

遠傳強調，投資策略以用戶體驗為出發點，致力提供更加流暢、智慧且個人化的數位生活體驗。遠傳將持續以技術創新與跨界整合為動能，提供貼近用戶需求的數位服務體驗，深化用戶連結、創造精采生活。