神達數位車用電子展秀拳腳 車用影像、AI 平台技術吸睛

隨著車用科技、影像AI與交通服務應用持續升級，神達數位（7821）23日於2025台北國際車用電子展中，展出涵蓋「行車安全影像」、「車載視訊管理」、「邊緣 AI 運算」以及「交通場域智慧自助服務」等多元應用情境。以高畫質多視角的行車記錄器、支援七路影像的車載視訊管理解決方案，到部署於高速公路休息站與轉運站的自助服務設備，以及為交通影像與設備控制所打造的工業級 Edge AI 電腦，展現其以軟硬體整合與邊緣智慧為核心的解決方案設計能力，提供更安全、更高效、更數據化的解決方案。

行車記錄器五大進化趨勢全面展現 打造全方位無死角安心錄影體驗

行車記錄器市場正朝向五大進化趨勢發展，包括：多鏡頭整合、4K HDR 高畫質錄影、車內空間融合的輕薄美型設計、導入高感光元件提升夜拍表現、以及搭配高速儲存與快速傳輸技術，全面強化行車影像的清晰度、完整性與保存穩定性。

本次展會中，神達數位展示旗下品牌Mio最新的後視鏡型行車記錄器 MiVue R888W4，整合車前、車後、車側、車內四路影像，同時搭載高感光元件與高速儲存設計，在低光源環境下仍能提供穩定、細膩的影像品質。展覽期間也展出同系列MiVue R880WD以及MiVue R888W3，全系列搭載1500nits高亮度顯示螢幕，即便在烈日直射下亦能清晰可視，大幅提升操作便利性與行車安全。

另一款新品 MiVue 960W3 則主打業界高規格的最高8K超高畫質錄影品質(前鏡頭支援 4K解析度，搭配支援2K錄影品質的雙鏡頭MiVue E80)，完整整合前+後+車內三視角影像，在多種行車與停車情境中皆能清楚掌握每個細節，為高階駕駛族群提供極致影像紀錄體驗。

全系列機車行車記錄器登場 兼具輕巧設計及聯網功能 打造安心騎乘體驗

針對機車騎士的行車安全需求，神達數位同步展示多樣化的全系列機車用行車記錄器。包含主打輕巧一體設計與 2K 高畫質錄影的 MiVue™ MP30 GPS，以及首度於台灣曝光、結合智慧車聯功能與觸控螢幕的全新產品 MiVue™ MK50。MiVue MP30 GPS 主打安全帽專用、免安裝設計，扣上即錄。具備雙鏡頭同步錄影、2K 高畫質與 60fps 高幀率錄影，內建 GPS 與 Wi-Fi OTA 更新功能，續航長達 4.5 小時，適合長時間騎乘與事件備份需求。

首度於台灣曝光的 MiVue MK50 為Mio品牌首款整合螢幕顯示功能的機車用行車記錄器，搭載 5.5 吋 IPS 觸控螢幕，整合 Apple CarPlay 與 Android Auto 功能，讓騎士可以操作導航、音樂與通訊等多項手機應用，同時支援前後雙鏡頭錄影、SONY STARVIS 2 感光元件、HDR 與電子防手震（EIS）技術，不僅提升影像品質，螢幕顯示亦可可作為電子後視鏡使用，騎乘時無須轉頭即可即時掌握後方車況。MK50 更內建數位儀表功能，可顯示時速、行駛里程、方位與胎壓資訊（需另加購胎壓偵測器），並搭載 Mio 獨家測速照相資料庫，即使未開啟 App 也能即時提供測速提醒，打造兼具智慧聯網、安全防護與數據顯示的最佳騎乘體驗。

七路影像整合與進階Cloud AI分析 打造AI智慧車隊管理解決方案

連續四年榮獲台灣精品獎肯定，神達數位持續深耕車載AI影像與智慧交通應用，今年推出升級版車載視訊管理解決方案，本方案整合MioWORK F840車用平板電腦，除支援導航與任務派遣功能外，更可作為影像整合顯示螢幕，當駕駛打開方向燈或倒車入檔時，系統會自動切換顯示對應角度的攝影機影像，協助駕駛即時掌握車輛周邊狀況，有效減少視野死角與操作誤判風險。

這個方案搭配神達數位自主開發的聯網型行車記錄器 K series，不僅支援最多七路攝影機影像整合，可同時涵蓋車輛前後、兩側盲點、車艙內部與車尾視角，實現全方位、多角度的影像記錄。更具備事件備份與遠端監控等聯網功能，透過連網的行車記錄器，管理者可隨時掌握車隊動態與異常事件發生時的第一手影像，並與後端AI平台-VisionMAXTM結合，進行駕駛行為偵測與營運安全監控。

在後台分析方面，神達數位導入Cloud AI演算法，聚焦於駕駛行為偵測系統(DMS)的影像辨識強化。針對如疲勞駕駛、分心、行進間使用手機、未繫安全帶等異常行為，透過更大量、品質更高的影像資料進行雲端二次分析，有效提升事件辨識的精準度，可降低約30%的誤判率。此舉不僅強化整體駕駛行為風險判讀的可信度，也協助車隊管理者獲得更準確的行為資料作為未來培訓與管理依據，實現更智慧化的安全管理流程。

MioSERV S270智慧自助服務機：打造交通場域中的智慧服務樞紐

MioSERV S270不僅適用於零售與餐飲場域，更因其模組化、高彈性的設計，成為智慧交通場域中自助服務的關鍵設備。無論是設置於高速公路休息站、交通轉運站、電動車充電站或停車場，MioSERV S270皆可扮演票務查詢、繳費、即時資訊顯示或車主服務的自助終端，透過27吋互動式觸控螢幕與Windows/Android雙系統支援，滿足多樣化交通IoT應用需求。同時整合雲端後台管理，協助業者即時掌控設備狀態並快速部署更新，提升旅客服務體驗，優化交通設施的營運效率。

嵌入式與邊緣AI電腦：驅動智慧交通基礎架構的核心運算平台

在交通數位轉型與智慧城市建設的進程中，神達數位嵌入式與邊緣AI電腦成為智慧交通物聯網應用的運算中樞。這些設備能廣泛應用於交通事件即時分析、車牌辨識、車流監控及道路維運等場景，協助交通管理單位於邊緣端即時進行資料蒐集與AI推理，提升整體決策效率與交通安全。MP2嵌入式電腦具備堅固的鋁合金外殼與無風扇設計，支援第14代Intel Core處理器、雙獨立顯示輸出及豐富I/O介面，適合部署於交通感測與控制節點；MB2高效能邊緣AI電腦採用Intel Alder Lake-N平台並整合Hailo-8 AI加速器，提供高AI推理效能與低功耗特性，適用於邊緣影像辨識應用。

至於MX2工業級嵌入式系統則能支援多種擴充模組與寬溫操作環境，可彈性因應交通設施布建需求並確保長時間穩定運行；而MA1則搭載NVIDIA Jetson Orin NX/Nano模組，提供最高100 TOPS AI算力，並支援5G/LTE、WiFi與雙GbE網路，能應對大量即時影像與車聯網數據分析需求。透過這些穩定、彈性且高效能的硬體平台，神達數位全面賦能新一代智慧交通系統。