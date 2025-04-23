廣達文教基金會26歲 源於林百里「2願景」高管揭秘

代工大廠廣達（2382）旗下廣達文教基金會執行長徐繪珈指出，林百里董事長於1999年提出「文化均富」與「科技均享」2大願景，而基金會也把這2願景作為核心使命，並進一步延伸出「教育為根」、「藝術為本」、「科技為用」、「創意為法」等4個面向來切入，她強調，廣達透過制定各項教育計畫，積極讓科技教育向下紮根，增進臺灣孩子的世界競爭力。而她也期許，基金會能化身「教育與創新的促進者」、「古今中外文化的橋樑」，協助孩子、父母、教師從現況中突破。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）近日召開「2025第二屆NGO/NPO社會影響力躍升研習」，並邀請廣達文教基金會執行長徐繪珈親自到場，以「NGO/NPO致力永續發展及提升影響力」為題，分享自身在科技教育方面的實務經驗。主辦單位表示，此次活動是為促進更多非政府組織（NGO/NPO）加入永續的行列，而NGO/NPO在發展永續的過程中，扮演著先驅者、改革者、倡導者的關鍵角色，更將成為社會走向經濟變革與創新的重要推動力。

針對學生在學習中可能遭遇的困難，徐繪珈也簡單劃分成三項課題：「1.提高學習動機、2.改善藝術與科技教育的資源匱乏，及3.打破教師獨立教學的局限」，分別進行深入的探討；她說，首先，藝術教育的推廣計畫「廣達《游於藝》計畫」旨在與國內外博物館合作，將藝術作品進行複製，並展覽於學校，讓學生在校內即可接觸到藝術。此計畫也包括教師的專業培訓，讓學生能夠成為導覽員，提升他們的藝術鑑賞與自信心。

徐繪珈強調，藝術展覽與課程設計應結合九年一貫課程，讓教師能夠靈活融入教學體系，且鼓勵教師組成教學團隊，共同設計有效的教學方案。會後也計畫透過數位資源及線上平台，促進教師間的交流與經驗分享，引導學生以自主學習方法進行學習。至於在「科技教育」方面，徐繪珈則向眾人展示，廣達集團所打造的實體與數位教學工具，透過創新課程設計，幫助非資訊領域的教師也能教授相關知識。而她透過這些措施，期望能夠鼓勵學生的邏輯思維及創造力，並以實際操作提升學習興趣。