資誠Demo Day登場 14家新創搶攻 AI、生醫、資安市場

資誠創業成長加速器第六屆Demo Day 22日在t.Hub盛大登場，14家來自AI、生技醫療、資安等領域的新創企業進行精彩簡報，展現創新能量與未來願景，吸引超過200位新創生態圈投資人、企業夥伴共襄盛舉，積極媒合合作機會。

資誠（PwC Taiwan）長年深耕新創生態圈，旗下Scale Programme已協助67家新創企業成長，累計募資金額突破10億元。今年參與團隊為歷屆最多，涵蓋數位轉型、生技醫療、ESG等多元領域，以「厚創新X後加速」為主軸，結合資誠在財務、稅務、法律、管理顧問等一站式專業服務，攜手打造新創與投資人的共贏平台。

資誠審計服務營運長徐聖忠指出，資誠致力於協助新創優化商業模式與資金營運，深化投資人與企業夥伴之間的鏈結，期待更多新創加入，共同創造影響力。

創新創業服務主持會計師顏裕芳則分享，加速器設有一對一專屬輔導機制，跨域涵蓋八大產業，今年更成功促成超過30家企業及投資人深度媒合，每月舉辦一場媒合活動，持續擴大交流與合作。

Demo Day現場，14家新創團隊展示多項創新成果，包括益康生醫的到府牙醫服務、迪威智能的聲學AI會議管理、鎂迪生醫的癌症治療創新、十論科技的人機協作AI系統、采風智匯的AI輔助診斷、奇妙水的永續輪胎材料、唯寵的專屬毛孩營養方案等，充分展現台灣新創的多元實力。

此外，資誠協理白淵凱分享《2024台灣新創生態圈大調查》趨勢洞見，指出AI、大數據、生技醫療、文創產業持續是創業熱區，呼應本屆新創團隊的產業布局。