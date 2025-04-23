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關稅衝擊半導體急單湧現 3月電力景氣亮出第11顆黃紅燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣綜合研究院23日發布2025年3月台灣EPI電力景氣指數，受美國擬對進口產品課徵對等關稅的不確定性影響，市場預期心理帶動下游客戶提前拉貨，促使國內半導體與電子產業自3月初起湧現急單潮，在備貨與急單效應推動下，產業用電在去年同期高基期下仍維持正成長，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.15%，3月電力景氣燈號連續11個月亮出代表景氣揚升的黃紅燈。

觀察主要產業別，3月資通訊、半導體用電量跳增一成。其中，半導體用電量顯著成長9.46%，電腦、電子及光學製品業用電量漲幅更擴大至10.87%，二產業與總體製造業用電成長僅0.41%相較，高出十倍以上。

台綜院表示，人工智慧、高效能運算與雲端服務等新興科技，已成為當前產業發展的重要趨勢，各行各業對半導體晶片需求殷切。然而，自今年初美國川普總統再度就任以來，接連公布多項關稅政策，特別是即將實施的「對等關稅」政策，徹底打亂既有國際經貿秩序與產業供應鏈規則，提前引發全球企業備貨潮，紛紛搶在關稅正式生效前加速出貨。

台綜院還提到，我國作為全球半導體供應鏈的重要一環，半導體與電子產業持續受惠AI暢旺，加上自3月初即湧現短期訂單爆量現象，強勁的急單動能帶動產線全力運轉，生產活動明顯加溫，支撐經濟成長有良好表現。

台綜院指出，綜觀而言，AI相關技術正加速擴展至效能運算、雲端服務、邊緣裝置等應用領域，成為驅動全球科技產業升級與支撐經濟成長的重要引擎。我國半導體與電子產業作為AI應用核心零組件的關鍵供應者，此波急單潮不僅突顯台灣在全球供應鏈中的戰略角色，也突顯出美國關稅政策不確定性下所帶來的風險。面對潛在的關稅衝擊，後續仍須密切關注美國關稅政策的最終決策走向，並審慎評估其對國內產業所造成的影響程度與持續力道。

台電高壓以上用電方面，3月整體產業用電量較去年同期成長1.49%，其中製造業用電成長1.69%，服務業用電成長0.37%。

半導體 美國 關稅

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