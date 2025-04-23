泓德能源虛擬電廠將建50示範點 搶進日本時間電價商機

電力聚合商泓德能源今年推動虛擬電廠解決方案，推動結合太陽能、儲能、充電設備的分散式資源虛擬電廠（VPP）。總經理周仕昌表示，電池價格近年大跌，有利虛擬電廠業務推動，台灣今年預計興建50個示範點，日本因為電力交易市場活潑，虛擬電廠帶來的時間電價業務會比台灣發展更快。

總經理周仕昌表示，今年會透過VPP虛擬電廠概念做電力共享業務，台灣目前已有20個示範點，包括充電站、商業用戶或工廠的錶後，預計目標年底50個點，所有示範點將打造物聯網架構，透過EMS管理平台做通訊控制，打造小型能源共享方案。

他補充，今年推展50個示範點，目的在說服更多業主投入能源管理與節能方案，進一步採購綠電，實現更順暢的電力共享與平衡。

泓德也將透過電力共享，賺取電價價差，例如中午與夜間的電價落差帶來套利空間；其次，搭配電力管理網，也能因契約容量分布參與輔助服務，即使充電站無人充電也能獲利。不過他坦言，這兩項收益今年剛起步，規模尚小，預估連500kW都不到，尚不會大幅貢獻營收。

由於台灣電力交易市場尚未成熟，周仕昌指出，今年發展重心將放在日本。日本擁有電力現貨與調頻輔助市場，交易活絡，能透過虛擬電廠操作最大化收益。他預估今年將從「錶前市場」（已有三個GW等級案場）跨入「錶後市場」。

周仕昌表示，2025年日本錶後市場才開始，這兩年電池價格大跌，透過時間電價價差，時間成本的價值浮現，一度電舉例若本來100元，因為電池跌價，透過儲能供電可以10元，透過錶後虛擬電廠運作就能賺取價差。

不過他坦言，日本虛擬電廠業務也才開始，最大營收仍來自錶前，一座電廠就有100MW，但若家戶用電，100戶也才1MW，所以需要聚沙成塔慢慢累積。

近兩年電池價格下滑4~5成，加上碳費開徵，企業興建儲能電廠意願提高，帶動虛擬電廠今年會明顯成長，泓德表示，企業主要100%自主發電難度高，但若能50%發電自用就是虛擬電廠概念，泓德長期則透過電網管理，參與電力交易及賺取電價時間價收益。

泓德能源參與2025智慧移動展，展出跟全家便利店合作的示範案場，包括打造充電站＋V2G（未來可以汽車電力回饋電網）+太陽能站的小型區域型微電網，泓德指出，公司願景就是透過能源物聯網平台推動家家光充儲，戶戶碳中和。