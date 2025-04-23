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矽品3年要徵8千人 今與亞大簽產學合作備忘錄

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學與知名封測大廠矽品精密（SPIL）今簽署產學合作備忘錄。圖／亞洲大學提供
亞洲大學與知名封測大廠矽品精密（SPIL）今簽署產學合作備忘錄。圖／亞洲大學提供

亞洲大學與知名封測大廠矽品精密（SPIL）今簽署產學合作備忘錄，將共同推動一系列深度合作計畫，培育未來半導體封測產業的關鍵人才。

備忘錄由亞大校長蔡進發、矽品行政長簡坤義代表簽署。蔡進發說，面對自動駕駛、AI運算與高效能運算等新興應用快速成長，封測產業扮演關鍵角色。矽品精密此次與亞大聯手展開校園實習、專題研發、學用接軌等多元合作模式，為學生提供進入世界級半導體企業機會。

他說，亞大過去10多年來培育了大量半導體人才，有上百人在全球大廠如蘋果電腦、高通、台積電等全球大廠工作。資電學院專注於AI半導體、醫療晶片、無人機、資訊安全等領域研發，並鼓勵同學取得NVIDIA、Amazon等國際證照。

簡坤義說，矽品大規模擴廠佈局中台灣半導體封測基地，預計3年內將提供約8千人的就業機會，將促進區域產業鏈整合並帶來就業熱潮。此次與亞大的產學合作，要建立在地升學、就業及扎根的教育發展模式。

亞洲大學在AI、智慧製造與IC設計的課程設計，與產業連結上表現卓越，為中部地區科技人才與國際接軌之重要推手。在全球競才的關鍵時刻，矽品與亞大攜手共進，也特別打造非理工科系的設備人才職訓班，實現學用無縫接軌，強化職場即戰力。

亞大資訊電機學院長許慶賢表示，雙方產學合作重點涵蓋一、學生實習計畫：依學生專長與志向，媒合至矽品台中、彰化等廠區參與月薪實習。二、專題與技術合作：師生與矽品工程師合作進行實務導向的研發專題。三、人才預備課程與技術講座：由矽品提供最新技術脈動與業界需求，強化學生產業接軌力。四、校園徵才與就業輔導活動：建立從學校到職場的銜接機制，鼓勵學生返鄉就業。

半導體 矽品

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