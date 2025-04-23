研華號召車用生態系夥伴 打造智慧交通與綠色商用車隊

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）攜手台灣車聯網協會，於4月23日至26日「2035 E-Mobility Taiwan台灣國際智慧移動展」號召車用生態系夥伴，共同展出智慧交通與綠色商用車隊創新解決方案。研華以Rugged & In-vehicle Edge AI 強固型車用邊緣AI平台為核心，整合光達、影像感測與AI軟體應用，全面支援多元商用車隊管理場景，有效提升車輛行駛安全與營運效率，協助各產業加速邁向數位轉型與智慧運輸新里程碑。

研華智能服務事業群資深協理林威佐指出：「研華深耕智慧交通領域超過二十年，近年因應全球淨零碳排與數位轉型需求，積極投入強固型邊緣AI平台的研發，並不斷優化軟硬體整合能力，提供解決方案廣泛應用於新能源車、冷鏈物流、工程危運車、港口重型自駕載具等多樣化場域，協助客戶提升行車安全與營運效率，同時落實綠色營運目標。」

秉持ESG永續發展承諾，研華持續透過AIoV技術推動綠能運輸轉型，並已連續三年榮獲大會「Golden ESG Achievement 金色標章」，展現企業落實低碳解決方案的具體成果。

本次同步展出多項永續新品與成功案例，包括整合TREK強固型車用邊緣AI平台與多元感測器的研華智慧巴士AI解決方案，並肩新能源車夥伴氫谷動能推動氫能巴士智慧化，實現「智能 + 氫能」融合，打造高效、潔淨的交通未來。

此外，亦展出榮獲2025 iF設計獎與台灣精品獎的LEO-L50戶外資產管理設備，支援即時追蹤大型戶外資產如貨櫃與車隊，並具備太陽能充電功能，協助企業落實數位轉型及範疇三碳排放監測，實現永續經營目標。

研華長期與AI技術夥伴密切合作，包含NVIDIA、Hailo、Intel、Google等，共同開發多樣化的Rugged & In-vehicle Edge AI平台。結合奇美車電AI鏡頭，Innodisk GMSL鏡頭、Ouster光達等各類感測器，並搭配軟體技術夥伴Autoware、Tier IV，透過系統整合商Turing Drive、勤崴國際（6516）、北宸科技、華電（1603）聯網協助，可在各行業快速導入，以滿足多樣化大型智慧載具與商用車隊需求，推動半自駕至全自駕智慧載具加速落地，加速全球智慧交通產業轉型。