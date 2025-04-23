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聯發科前進上海汽車展覽會 發表3奈米智慧座艙平台

中央社／ 新竹23日電

聯發科今天在上海國際汽車工業展覽會發表3奈米智慧座艙平台C-X1，以及車載通訊旗艦平台MT2739，聯發科還聯合生態系合作夥伴，展示生成式AI技術與代理型AI座艙應用。

聯發科發布新聞稿，副總經理張豫臺表示，汽車產業朝向智慧化發展，AI應用將成為車廠打造智慧座艙差異化優勢的關鍵。

張豫臺說，聯發科將以天璣Dimensity Auto的先進車用運算晶片為基礎，加上可擴展的軟硬體架構與完善的開發體系，協助車廠加速將AI技術轉化到使用者體驗中，並攜手產業生態夥伴建構AI定義座艙新時代。

聯發科指出，智慧座艙旗艦平台C-X1是以3奈米製程打造，採用Arm v9.2-A架構，整合輝達（NVIDIA）Blackwell繪圖處理器（GPU）與深度學習加速器，以雙AI引擎建構彈性算力架構，提供滿足未來智慧座艙需求的AI算力。

聯發科表示，C-X1平台透過雲端及裝置端架構一致性開發的生態優勢，加速多模態大型語言模型的部署，達成低延遲裝置端語音助理、即時旅程規劃、智慧生成Vlog、駕駛警覺性監測、座艙內外環境理解感知、個人化影音推送等功能。

聯發科指出，C-X1在與輝達安全與AI處理器如NVIDIA DRIVE AGX Thor搭配使用時，可形成一套完整的集中式運算平台解決方案，以總管車輛中各分組功能。

至於MT2739平台，聯發科表示，平台支援單射頻雙卡雙通技術，具備行車場景智慧辨識與AI網路優化能力，可依據不同通訊需求自動切換成最佳模式，能明顯提升網速與連線穩定性，進而全方位提升使用者體驗。

AI 生態 聯發科

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