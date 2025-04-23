周刊報導實驗動物事件 國光聲明強調疫苗生產未受影響

國內周刊23日報導國光生技（4142）實驗動物事件及職場相關爭議事件，國光生23日發布聲明強調，公司一切做法均符合規範，實驗動物事件是在研發實驗室，疫苗生產未受影響。

國光生技表示，去年7月24-26日因強颱凱米來襲，台中臨時宣布停止上班上課二天，實驗動物無法運回南投專用動物房，依規定採取臨時應變措施；安置之研發實驗室與公司藥品生產製造及品質管制（QC）作業場所不同，非屬藥品優良製造作業規範（GMP）所規範之範圍。緊急狀況解除後，也立即將所有動物安全運送並安置於南投的專用動物房；且所有實驗動物最後並未用於疫苗相關的實驗中。

國光生技強調，公司堅持遵循法規，將動物福祉與倫理置於首位，並恪守「農業部實驗動物照護及使用指引」、動物保護法及所有相關法規要求。事件後，公司已再次檢視相關緊急應變計畫與執行流程，並已納入此次經驗進行強化，以確保未來應對類似突發狀況更為周全。

國光生針對實驗動物事件經公司內部啟動調查後說明，實驗動物臨時安置於品研2樓研發實驗室，其功能與用途主要為早期藥物探索與開發研究，與公司藥品生產製造及品質管制（QC）作業場所不同，非屬藥品優良製造作業規範（GMP）所規範之範圍。

在臨時安置期間，國光已採取一切必要措施維護動物福祉，包括使用符合規範的潔淨臨時籠具，持續供應充足、乾淨的飲水與飼料，並由排班的專業照護人員定時檢查動物狀況與環境清潔，確保動物獲得妥善照顧，符合動物保護基本原則。所有實驗動物並未用於疫苗相關的實驗中。

關於實驗動物出現於大樓入口處，國光生指出，此事件起因是負責運送該批實驗動物的供應商，未能遵守雙方事先約定之送達時間，於清晨六點半將動物逕自暫置於研發大樓一樓入口處後離去。同仁於上午七點上班後發現此情況，已於第一時間立即依循內部標準作業程序，將動物檢查確認無虞後，安全移至符合規範的動物房內妥善安置。

國光生強調，公司已針對此事與供應商溝通檢討，並要求其確保未來不再發生類似情事。同時，亦已完成內部動物接收流程的檢討，並強化與供應商的溝通協調及到貨確認機制，增設非預期時段送達的緊急處理流程，以杜絕管理疏漏。

針對關於職場爭議事件，國光生回應表示，職場爭議案公司依法立即採取隔離措施，啟動調查並主動通報勞工局，另員工至勞工局申訴案，3月28日台中市勞工局到廠進行勞工身心健康保護專案檢查，4月15日回函無重大缺失，公司僅需依「執行職務遭受不法侵害預防指引第四版」修改SOP即可。

國光生認為，經內部調查與審視，確認實驗動物事件在作業程序上存在可進一步完善之處，相關部門已依品質管理系統啟動現場實地查核，並要求研發相關人員接受重新訓練，針對未遵守實驗動物相關SOP處理流程，要求限期完成改善措施。

國光生指出，公司有嚴謹的設施區隔與管控措施，並嚴格遵守相關規範，研發實驗室與GMP管控之疫苗生產、製造及品質管制（QC）檢驗場所，在物理空間、環境控制系統、人員與物料動線、以及所適用的管理規範上，均各自獨立且完全區隔。將恪守法規要求及持續改善內部管理，確保未來更周嚴地執行相關作業，提供友善職場環境，持續接受各界指教。