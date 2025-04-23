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友通營業報告書出爐 持續聚焦 AI 及六大應用市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下工業電腦廠友通（2397）營業報告書出爐，展望今年，友通總經理田芝穎指出，友通將深化技術研發與產業布局，聚焦智慧製造、能源、交通、醫療、零售、國防軍工與智能自動化等關鍵市場，攜手AI軟硬體夥伴推動邊緣智慧應用，拓展全球市場。

田芝穎指出，友通首次參加德國柏林軌道與運輸設備展，展示5G與AI智慧邊緣運算平台與鐵道專用系統，並將日本、印度、美國列為核心市場，同步拓展德國、⻄班牙、北歐等戰略區域，精準吸引並穩固客戶。

友通以「結盟」、「加值」與「營運優化」為核心，強化市場競爭力，加速AI與邊緣運算的落地應用，我們的目標是通過技術創新、數位化轉型及永續發展策略，實現收入的穩健增⻑，並為所有利益相關者創造⻑期價值。

今年，友通因應AI浪潮與LLM地端電腦運算趨勢，持續開發低至高階效能之邊緣人工智慧平台。同時深耕六大應用領域，包含智能自動化、智慧醫療、交通、能源、國防海事、博奕、開發垂直應用，布局全球智能應用市場，提高產品價值與毛利率。

此外，友通將持續深耕高效能低耗電微型產品、加強開發高效能伺服器等級產品、開發遠端管理系統與產品作深度整合，來因應無人化應用市場需求、與醫療客戶聯手以精準規格滿足需求、耕耘智能車載相關應用市場及因應ESG需求，導入綠色產品開發超低耗高效能產品。

回顧去年，田芝穎指出，2024年全球工業電腦產業上半年處於市場庫存調整階段，下半年雖庫存調整已趨近尾聲，但受市場需求放緩影響，新案推展進度減緩，整體產業動能未見顯著回升，導致台灣工業電腦業者全年營收表現仍低於去年同期。

然⽽，友通憑藉穩健的營運策略，去年前三季保持穩定成⻑，第4季單季營收回升，展現強勁的市場競爭力，並在美、歐、日、韓及印度幾個指標性市場，亦完成多項邊緣AI專案的概念驗證（POC），為推動AI技術全球落地奠定基礎。

友通2024年營收為95.84億元、年增4%。歸屬於⺟公司業主之淨利為3.97億元，每股純益（EPS）為3.46元。

AI 友通

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