奇美與台積電換水權...全國首創以水換水 台南仁德再生水廠今啟用

南科每天用水量高達10數萬噸，其中一半的使用量來自再生水，為強化水資源韌性，台南市政府斥資10億興建仁德再生水廠，今由市長黃偉哲主持通水啟用典禮，每天約可提供8千噸再生水量，並以仿碳交易概念，媒合奇美實業與台積電交換水權，滿足雙方用水需求。

黃偉哲表示，近年面對極端氣候挑戰，在水資源永續概念下，民生和工業用水如何分配及利用成為重要課題，仁德再生水廠通水啟用後，不僅提升台南再生水處理與供應能量，也導入「一滴水至少用2次」的換水模式，擴大再生水使用範圍，突破以往僅供特定區域的限制。

他提到，仁德再生水廠採取全國首創「以水換水」模式，將原送至南科供台積電使用的再生水，就近供應給仁德當地奇美實業使用，奇美實業則釋出自來水使用量，回饋台積電自來水使用額度，除節省從仁德再生水廠埋管30公里到南科約18億建設成本，更滿足雙方用水需求，符合環保永續目標。

內政部政務次長董建宏則說，在AI產業發展下，未來用水、用電量相當龐大，內政部團隊也很重視各地再生水廠建設計畫，而仁德再生水廠啟用，是南市府團隊共同努力、積極爭取的成果，更讓國家在水資源回收與再生利用方面，打造出一個最完整、最具前瞻性的典範。