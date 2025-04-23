茂矽：6月底完成碳化矽產線建置 月產能3000片
晶圓代工廠茂矽指出，今年6月底將完成碳化矽（SiC）製程產線建置，下半年達到試量產階段，月產能3000片，未來將視市場需求逐步擴產，可望成為6吋廠主力業務。
茂矽董事長唐亦仙在致股東報告書中表示，茂矽自2023年6月起開始建置SiC製程平台，並建立生產SiC功率電晶體的代工能力，因部分設備交期長達2年，2024年到2025年上半年為準備期。
唐亦仙說，2025年6月底可望完成SiC製程產線建置，下半年應可達到試量產階段，月產能3000片，未來隨著SiC代工客戶市場進展，將逐步增購相關設備，提升產能，可望成為6吋廠主力業務。
唐亦仙表示，茂矽將掌握車用電子與工業用需求，導入更具競爭力且較高毛利的產品製程技術，建立長期穩定的客戶群，以帶動營收成長。
茂矽2024年平均產能利用率達90%，車用二極體及車用功率場效電晶體等車規功率元件為營收主力，所占比重達45.5%。
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