快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

茂矽：6月底完成碳化矽產線建置 月產能3000片

中央社／ 新竹23日電

晶圓代工廠茂矽指出，今年6月底將完成碳化矽（SiC）製程產線建置，下半年達到試量產階段，月產能3000片，未來將視市場需求逐步擴產，可望成為6吋廠主力業務。

茂矽董事長唐亦仙在致股東報告書中表示，茂矽自2023年6月起開始建置SiC製程平台，並建立生產SiC功率電晶體的代工能力，因部分設備交期長達2年，2024年到2025年上半年為準備期。

唐亦仙說，2025年6月底可望完成SiC製程產線建置，下半年應可達到試量產階段，月產能3000片，未來隨著SiC代工客戶市場進展，將逐步增購相關設備，提升產能，可望成為6吋廠主力業務。

唐亦仙表示，茂矽將掌握車用電子與工業用需求，導入更具競爭力且較高毛利的產品製程技術，建立長期穩定的客戶群，以帶動營收成長。

茂矽2024年平均產能利用率達90%，車用二極體及車用功率場效電晶體等車規功率元件為營收主力，所占比重達45.5%。

晶圓代工廠 茂矽

延伸閱讀

搭上美國製造順風車 法人評這檔生技股目標價高掛逾千元

2025臺北國際車用電子展 鴻海展示一系列智慧電動車

iPhone今年出貨 小摩下修…唯獨力挺大立光防禦性地位

東元發展新能源車 報捷

相關新聞

奇美與台積電換水權...全國首創以水換水 台南仁德再生水廠今啟用

南科每天用水量高達10數萬噸，其中一半的使用量來自再生水，為強化水資源韌性，台南市政府斥資10億興建仁德再生水廠，今由市...

台積電高雄第六廠有譜？郭智輝說了準備進度

台積電3月宣布增加投資美國1000億美元，立委關注進度，經濟部長郭智輝23日在立法院答詢時表示，投審會尚未收到台積電的申...

鴻海人工智慧伺服器與電動車需求強勁 今年是 EV 重要發展一年

鴻海（2317）發言人巫俊毅23日表示，之前在法說會中提出，2025年是強勁成長的一年，目前對於今年的成長非常有信心，成...

AI前6小時就發猝死預警！華碩攜台大、國科會推AI猝死預警系統

華碩電腦、國立台灣大學與國科會於2021年開始，共同推動「次世代智慧物聯網關鍵技術與應用」產學合作計畫，聚焦於先進電磁、...

TI推出全新車用晶片 助汽車提升車輛自動化

德州儀器（TI）今（23）日推出全新車用光達、時脈及雷達晶片，藉由將更多自動化功能整合至更廣泛的車型，協助汽車製造商提升...

2025國際智慧移動展 成運汽車展示完整自主整車供應鏈

2025國際智慧移動展登場，成運汽車展出完整自主整車供應鏈，包括底盤、車體、電池組、直驅馬達、BMS電池管理系統及VCU...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。