TI推出全新車用晶片 助汽車提升車輛自動化

德州儀器（TI）今（23）日推出全新車用光達、時脈及雷達晶片，藉由將更多自動化功能整合至更廣泛的車型，協助汽車製造商提升車輛安全性。TI的新款LMH13000為業界首款整合式高速光達雷射驅動器，可提供超高速上升時間，以提升即時決策力。業界首度推出的車用BAW時脈元件 – CDC6C-Q1振盪器，以及LMK3H0102-Q1和LMK3C0105-Q1時脈產生器，可提高先進駕駛輔助系統（ADAS）的可靠性。為滿足ADAS發展需求，TI 的新款AWR2944P mmWave雷達感測器提供先進前方與轉角的雷達功能。

德州儀器ADAS與車載資訊娛樂系統部門總經理Andreas Schaefer表示：「我們最新的車用類比與嵌入式處理產品，不僅能協助汽車製造商滿足當前安全標準，還能助其加速邁向零碰撞的未來。半導體創新可實現汽車製造商所需的可靠性、精準度、整合性與成本優勢，以利提高全車系的自動化功能。」

德州儀器表示，光達是確保未來自動車輛安全性的關鍵技術，可為駕駛提供周圍環境的詳細3D地圖。此技術可讓車輛準確偵測，並迅速應對障礙物、交通及路況，以強化即時駕駛決策。TI的新款LMH13000為業界首款整合式高速雷射驅動器，其超高速800ps超快速上升時間，測距距離比離散式解決方案長達30%。該元件整合式低電壓差動訊號（LVDS）、互補式金屬氧化物半導體（CMOS）與電晶體 – 電晶體邏輯（TTL）控制訊號，無需使用大型電容或額外的外部電路，進而簡化設計流程。此整合還可降低平均30%的系統成本，同時將解決方案尺寸縮小4倍，讓設計工程師能夠在更多領域和車款上，靈活安裝精巧且經濟實惠的光達模組。

德州儀器進一步指出，隨著光達技術走向更高輸出電流，其脈衝寬度於溫度變化下的巨大差異，使得達到眼部安全標準成為一大挑戰。TI的LMH13000雷射驅動器可提供高達5A的可調輸出電流，在-40C至125C的環境溫度範圍內僅有2%的變化率，相較之下，分離式解決方案的變異幅度可高達30%。其短脈衝產生與電流控制功能，使系統能夠達到美國食品藥物管理局（FDA）Class 1眼部安全標準。

面對溫度波動、振動和電磁干擾時，ADAS與車載資訊娛樂系統的電子元件必須可靠運作。憑藉TI的BAW技術優勢，全新CDC6C-Q1振盪器和LMK3H0102-Q1與LMK3C0105-Q1時脈產生器，與傳統石英時鐘相比，可靠性提高了100倍，其失效率（FIT）低至0.3。提升時脈精準度與其在嚴苛環境條件下的韌性，可讓次世代車輛子系統實現更安全的操作、更清晰的資料通訊以及更高速的資料處理。