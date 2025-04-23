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MIC 調查：網友愛看社群影音 直式短影音已成行銷利器

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）發布2025年「台灣影音觀看行為調查」，熱門的社群影音內容前三名內容依序為國內新媒體（68%）、素人內容（66%）與國外新媒體（63%），近六成網友會在社群影音平台，觀看國內傳統媒體的精華內容。

MIC產業分析師洪齊亞表示，18-49歲觀看新媒體、素人內容的比率皆高於傳統媒體，更多50-65歲偏好國內傳統媒體的精華內容，隨著獲取傳統媒體資訊的途徑逐漸轉移到社群平台，除了既有內容的精華剪輯，透過打造社群原生內容，串聯社群限時動態、貼文討論等手法，將有助於以傳統媒體自身的品牌信任感，維繫或擴展內容影響力，並透過社群影音轉型。

資策會MIC調查顯示，75%網友曾在社群媒體平台上觀看影音，且2024年增加觀看者有48%，觀看的社群媒體平台前三名，以YouTube（92%）居冠，其次為Facebook（71%）與Instagram（44%）。觀測不同年齡偏好，18-29歲有74%透過Instagram觀看、Facebook（61%）較整體平均低一成；30-39歲透過Facebook觀看比率高達82%、40-49歲族群（75%）居次。針對影音形式，可發現直式短影音已是主流的影音類型，整體社群影音用戶有高達92%觀看直式短影音，且33%在2024年增加觀看頻率。

針對觀看直式短影音的平台，最多人看YouTube Shorts（60%），其次為Facebook（44%）與Instagram（30%）。不同年齡層中，YouTube Shorts與Facebook皆以40-49歲的觀看比率最突出，Instagram以18-29歲比率最高（57%）。資策會MIC產業分析師洪齊亞分析，短影音作為行銷廣告的模式已是大勢所趨，從調查可發現，44%觀看者會因為觀看短影音，對新人物留下印象、38%會因此對新作品留下印象，有近兩成開始追蹤該人物或作品的粉專或頻道，甚至有12%以短影音響應他人活動，在在反映用戶會因為觀看短影音而提升新認知，甚至產生新行動。

YouTube是台灣網友觀看社群影音與短影音比率最高的平台，資策會MIC指出，有21%用戶會加入頻道付費會員，16%用戶訂閱YouTube Premium方案，在不同年齡層中，30-39歲無論是加入頻道付費會員，或訂閱YouTube Premium方案比率都最高。

在網友關注的社群影音主題上，「影視娛樂媒體、領域知識交流、生活風格分享」類型影音是主題偏好前三名。首先為影視娛樂媒體，以觀光旅遊（57%）類最受歡迎，其次為影視剪輯（49%）與遊戲娛樂（34%）；關於知識交流類型，最多人關注資訊分享（47%），其次為新聞時事（44%）與理財投資（44%）；針對生活風格分享類型影音，最受歡迎的是美食烹飪（54%），其次為生活趣聞（37%）與家居工藝（31%）。

YouTube 社群媒體

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