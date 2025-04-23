MIC 調查：看串流影音增幅逾四成 訂閱戶平均月付323元

資策會產業情報研究所（MIC）發布2025年「台灣影音觀看行為調查」。社群媒體平台（75%）為網友觀看影音最普遍的管道，線上串流平台、傳統電視（含有線/無線）觀看比率各為72%、電影院觀影比率53%。

相較過去一年，觀看影音的管道出現明顯變化，串流、社群平台影音觀看比率大增，53%網友增加觀看線上串流、48%增加觀看社群影音，而傳統電視整體減少12%。在年齡差異上，18-29歲觀看傳統電視比率已低於六成、25-29歲赴電影院（73%）比率最高，40歲以上約在60%以下。

針對觀看比率增幅最大的線上串流平台，資策會MIC調查顯示，2024年觀看串流影音的用戶曾使用的前五大平台，由Netflix（65%）奪冠，其次依序為Disney+（36%）、愛奇藝（35%）、LINE TV（29%）與Hami Video（16%）。觀察用戶偏好的觀看時段，有逾九成用戶平日也會觀看串流影音，且不分平假日，逾七成用戶的熱門觀看時段在晚上6至10點，假日的熱門時段更多，包含：上午10點至下午2點、下午2至6點，晚上10點至隔日半夜2點皆是。針對不同年齡層，18-39歲族群在平假日晚上10點至隔日半夜2點間觀看比例，較更年長的年齡層高出一成以上，反映出年輕族群更習慣利用半夜追劇。

資策會MIC調查串流用戶的訂閱行為，高達75%用戶有付費訂閱的習慣，訂閱平台前五名為Netflix（51%）、Disney+（23%）、愛奇藝（10%）、Hami Video（8%）與LINE TV（4%），吸引用戶付費訂閱的前三名原因為「有想看的內容、價格實惠、有豐富選擇」。產業分析師洪齊亞分析，串流市場先行者明顯占據優勢，顯示用戶在習慣平台後轉移的不易，且多數付費訂閱者採取「主力訂一個平台、偶爾搭配第二個平台」策略，可同時滿足三大訂閱動機的平台更可能成為首選，而著重特定內容與特定區域市場的平台，更容易成為搭配選項。不過，訂閱戶對於訂閱新平台的態度整體仍呈現樂觀，僅5%堅持不再訂閱新平台，至於增訂與否的兩大關鍵主要為價格與內容因素。

針對串流用戶的訂閱金額與共用帳號行為，資策會MIC調查顯示，最多數的訂閱戶訂閱數量為1-2個平台，且每月平均花費金額為323元，而每月花費500元以上的訂閱戶占18%。串流訂閱戶在近一年有增加訂閱費用者占14%，最多數的訂閱戶在訂閱費用的變化持平（75%）。針對共用帳號，有高達79%訂閱戶採取共用，且3-4人共用比率最高（42%），有63%是與同住親友共用、24%與非同住親友共用，另有13%是混合共用。產業分析師洪齊亞分析，訂閱戶對價格的接受度建立在價值感而非絕對金額上，因此即使訂閱費用調漲，只要平台持續提供優質的影視內容，且訂閱戶滿意於使用頻率，加上替代選項不明顯或轉移成本高，甚至訂閱戶利用共用帳號來分攤壓力等條件之下，訂閱戶仍會有意願繼續訂閱。

觀測台灣網友對電影、影集與電視劇內容的觀看行為，資策會MIC表示，用線上串流觀看美、日、韓與臺灣電影的比例皆約四成五，為所有類型電影的最大觀影平台；電影院觀影以美國電影（38%）比例最高、臺灣電影（20%）居次，顯示美國電影仍是台灣電影院的主要票房來源。針對影集與電視劇類型，可發現韓劇（75%）最熱門，其次依序為臺劇（73%）、陸劇（70%）、日劇（70%）、美劇（68%）與台灣本土劇（49%），針對追劇的平台，四成以上台灣網友透過線上串流觀看韓劇、日劇、美劇與陸劇，韓劇甚至將近五成；不過在臺製影集與電視劇、本土劇方面，傳統電視的觀看比例仍大於線上串流，顯示臺灣影視內容仍以傳統電視作為主要的收視來源。

進一步調查網友對台製電影、影集與電視劇的偏好，資策會MIC表示，82%網友有觀看台製電影、73％觀看台製影集與電視劇、49%有觀看台製本土劇，然而可發現所有類型的台灣影視，在近一年的觀看比例皆呈現衰退，且以本土劇衰退幅度最高，約減少兩成，而臺灣影集約減少一成、台灣電影減少6%。產業分析師洪齊亞表示，仰賴傳統電視作為曝光與發行主戰場的內容類型正面臨被邊緣化，相對的，能順利轉入串流體系的內容，將受惠於平台彈性觀看、廣泛觸及受眾的特性而有更穩定的表現。