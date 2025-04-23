為升：美關稅變數影響有限 轉單及AM件拉貨可期

台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）今天起登場，為升表示，美國關稅變數影響有限，可受惠轉單效應及車主增加採購售後維修件（AM）意願，為升在美國加州設有子公司，已擬妥備案因應關稅變局。

台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）、台北國際車用電子展以及台灣國際智慧移動展今天起登場，為升積極參展，展示開關元件、胎壓感測器（TPMS）、感測元件，以及自動駕駛輔助系統（ADAS）、毫米波雷達等車用產品。

觀察美國關稅政策變數，為升接受採訪指出，美國對中國大陸增加對等關稅，為升有機會受惠轉單效應；此外，為升與客戶簽訂關稅等費用由買方負擔（FOB）的合約，關稅對為升影響有限。

為升進一步分析，關稅變數將影響美國整體消費市場，增加新車成本與銷售價格，消費者採購新車意願恐降低，改繼續使用既有車輛，車主對車用替換件需求增加，可帶動為升AM件的拉貨力道。

談到是否擴增美國當地產能，為升指出，集團早已在美國加州設有子公司，已擬妥備案，因應關稅變數在當地彈性規劃產能。

在產能布局因應策略，為升表示，中國大陸廠區主要供應當地客戶以及銷售歐洲和其他市場，並未出貨至美國，不受關稅變數影響；台灣廠區產能主要面對美國市場，為升持續觀察美國暫緩90天實施高額對等關稅進展。

展望今年營運，為升態度正向，對下半年旺季看法不變，為升指出，目前訂單能見度維持正常約2至3個月，今年營運目標持續成長。

法人評估，為升下半年業績可較上半年佳，今年業績可較2024年成長兩位數百分比。

為升旗下為昇科持續布局車內感測系統（CPD）艙內雷達，切入北美電動車、北美電動皮卡、中國大陸和東南亞等原廠委託製造（OEM）供應鏈；盲區偵測系統（BSD）角雷達切入中國大陸OEM和東南亞第一階（Tier 1）供應鏈；前向式防撞雷達（FCW）切入中國大陸商用車OEM。

球型胎壓感測系統方面，為升指出，2024年已小量出貨給歐洲輪胎廠客戶，今年持續推動其他客戶，推廣至歐洲車隊系統商。

觀察為升主要產品市場分布，法人表示，為升開關元件和胎壓感測器大部分銷往美國市場，歐洲市場占為升胎壓感測器業績比重約3至4成。