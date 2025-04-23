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遠傳策略投資「PRO360達人網」 推動全方位數位生活

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

看好數位生活服務的成長潛力，遠傳（4904）持續擴大數位生活領域布局，去年投資全台交易量最大的虛擬貨幣平MaiCoin，今日再宣布策略投資台灣最大專業服務媒合平台「PRO360達人網」，為用戶帶來更豐富的創新體驗。

PRO360達人網是台灣最大的生活服務媒合平台，藉由即時、精準的雙向媒合，提供超過1,000項全方位日常生活與商業外包服務項目。透過這次策略合作，雙方將共同推動全方位生活服務，為消費者帶來更便捷的生活體驗。

「PRO360達人網」2017年上線，已累積超過220萬會員，每月有超過八萬件客戶需求，提供超過1,000項生活服務，預估2025年可達約100萬件需求，年成長率達雙位數，是台灣最大的專業人士與消費者即時且精準雙向媒合平台。其服務涵蓋居家修繕、裝修設計、家教課程、專業教練、活動策劃到企業專業支援等超過1,000項全方位日常生活與商業外包項目，為消費者提供便捷的專業服務，並為專業人士創造龐大的線上客源。

遠傳看好「PRO360達人網」提供的消費者體驗、多樣化服務與廣大用戶基礎，透過此次策略合作，不僅拓展遠傳智慧行動生活的服務面向，也可望進一步觸及龐大的家庭用戶與自由工作者市場。雙方也能共同拓展通路與行銷資源，增加曝光並提升知名度。此外，雙方將致力於增加會員黏著度，為用戶提供更便捷、快速的消費者體驗。

消費 遠傳

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