遠傳擴大影視內容布局 再度投資台日合作電影

遠傳電信持續擴大影視內容布局，今天宣布再度投資新台日合作電影Dear Stranger，由日本影帝西島秀俊與台灣影后桂綸鎂主演，預計今年秋季起全球首映。

遠傳說明，Dear Stranger由日本電影製作發行商東映投資與發行，日本新銳導演真利子哲也執導，由主演奧斯卡最佳國際影片「在車上」的日本影帝西島秀俊與台灣影后桂綸鎂擔綱演出，預計今年秋季在日本舉行全球首映，並接著於全球各地陸續上映。

Dear Stranger全程在美國紐約市拍攝、以英文為主要語言，講述日本男子和華裔美籍妻子的故事，看似平靜的移民生活因年幼的兒子失蹤而驟然翻轉，桂綸鎂於片中飾演西島秀俊的妻子，她曾以「女朋友‧男朋友」獲得金馬獎最佳女主角，並主演曾獲柏林電影節金熊獎的「白日焰火」。

遠傳表示，首部投資的台日合作電影「青春18×2 通往有你的旅程」，2024年在全球10個地區上映，總票房突破新台幣5.6億元，成為台灣2024年國片票房亞軍，也創下近年來台日合製電影的最高票房紀錄。

遠傳積極進軍國際影視市場，將拓展亞洲與歐美更多國家合作版圖，遠傳說明，此次投資Dear Stranger，除了有日本電影巨擘東映加入外，也集結來自多國與地區的夥伴，盼藉由國際資源，為台灣的影視內容注入動能，接軌全球市場。