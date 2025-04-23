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2025國際智慧移動展 成運汽車展示完整自主整車供應鏈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
2025國際智慧移動展登場，成運汽車展出完整自主整車供應鏈。圖／成運汽車提供
2025國際智慧移動展登場，成運汽車展出完整自主整車供應鏈。圖／成運汽車提供

2025國際智慧移動展登場，成運汽車展出完整自主整車供應鏈，包括底盤、車體、電池組、直驅馬達、BMS電池管理系統及VCU整車控制系統，同時預告首輛電動城際巴士即將在今年第二季上路，展現成運突破全球完整供應鏈之需求，全力邁向淨零碳排。

成運表示，汽機車產業邁向智慧化、電動化與低碳化，不僅是各國關注焦點，台灣供應鏈更在關鍵零組件、電控技術以及系統整合上表現優異，成運汽車2015年開始研發電動汽車的整車製造，打造技術純熟完備，也將成為國內外專業參展者尋求合作的重要夥伴。

成運表示，成運汽車為示範型及推廣型電巴之首，擁有全系列車型，除了12米低地板電巴，今年第二季將推出12米城際電巴，邁向淨零碳排及能源轉型相關國家政策之目標，同時也期盼打造最符合大眾乘客及客運業者需求的舒適電巴。

成運也說，今年成運訂單已超過400輛，拿下亮眼成績，除了已成功外銷到友邦國家巴拉圭當地的30輛電巴，目前也著手持續拓展到海外市場。

成運指出，在本次智慧移動展當中，成運汽車展示出全台最完整供應鏈，從自主開發的450kW直驅馬達、最安全的鈦酸鋰（LTO）電池組、到自行生產的底盤與車體，打造整車高規格技術，展現成運發展智慧化、科技化與綠運輸的決心。

其中，全球最高規格450kW六相直驅馬達，專為長途爬坡路段的城際電動巴士設計，提供強大的動力與高效的能量轉換效率，確保車輛能平穩運行；最安全的鈦酸鋰（LTO）電池壽命長，可在15分鐘內從20%充電到80%，充放電循環可高達2萬次，作為動力電池達10年以上，且車輛退役後再作為儲能電池10年以上，符合最安全、最環保、最經濟三大原則；最易操作的BMS電池管理系統及VCU整車控制系統，有效對接車輛管理，提升整體穩定性。

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