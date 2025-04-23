台積電高雄第六廠有譜？郭智輝說了準備進度

台積電3月宣布增加投資美國1000億美元，立委關注進度，經濟部長郭智輝23日在立法院答詢時表示，投審會尚未收到台積電的申請案，不過，若台積電要在高雄蓋第六廠，土地及水電，經濟部都有準備。

郭智輝23日赴立法院經濟委員會報告「美國實施進口產品國安調查對我國產業之影響及因應之道」，外界及朝野立委們均關注台積電赴美擴大投資1000億美元案的進度。

郭智輝會前受訪時表示，到目前為止，經濟部投審會尚未收到台積電赴美投資的申請資料，「卡在哪裡，我就不知道，你要問台積電」；至於台積電是否會送件申請，郭智輝說，要由廠商決定是否提出申請，經濟部投審會再依相關程序審查。

立委賴瑞隆質詢指出，美中貿易關係緊繃，美國很在意晶片外流到中國去，經濟部是否有因應方案？郭智輝表示，美國強烈要求台灣供應商要謹守相關規範，這也是台美關稅談判過程中考量的一部分，因此，政府在談判過程中會承諾美方，經濟部會全力防止台灣的廠商把這些技術或是產品流入紅色供應鏈。

郭智輝表示，經濟部會強烈要求國內廠商，遵守規定，不要因為個人利益造成產業的損失，要以台灣整體半導體產業的利益為最大考量，否則一旦美國對台灣採取更嚴厲的行動，將造成台灣及相關產業更大的傷害。

此外，台積電在高雄可能不只5座晶圓廠，賴瑞隆質詢，是否有為台積電預留第六廠的空間？郭智輝表示，會支持台積電在高雄蓋第六廠，「我們所了解的，高雄能夠提供的，到第六廠為止的土地應該是可以準備」，經濟部對第六廠需求的水及電都有準備。