馬斯克要回去救特斯拉了 電動車多頭跟著催油門

電動車巨頭特斯拉22日公布首季財報，淨收入驟降71%，但執行長馬斯克有意將重心移回本業，股價收漲4.6%、盤後再漲逾5%。受此激勵，台廠電動車概念股紛紛啟動多頭引擎，貿聯-KY（3665）一度逼近漲停、鴻海（2317）大漲逾4.5%，順達（3211）、元太（8069）、台達電（2308）等也同步揚升，多頭氣勢強勁。

貿聯-KY為特斯拉電源管理線束的主要供應商，23日早盤股價強勢回升，重返500元大關之上，並成功收復5日線與月線。儘管美國最新關稅政策對汽車及相關零組件實施豁免，貿聯已積極調整產能布局，將部分中國昆山廠的高速線產能轉移至馬來西亞廠區。此外，與AI伺服器相關的零組件生產也多集中於中國大陸以外地區，以降低貿易政策風險，展現靈活的供應鏈管理能力。

特斯拉2025年第1季營收、獲利表現都不如市場預期，且電動車事業營收年減20%。但執行長馬斯克在法說會上承諾，自5月開始，他管理川普總統「政府效率部」（DOGE）的時間將「大幅」減少，會花較多時間在特斯拉。受到馬斯克「干政」的負面形象與川普掀起全球貿易戰影響，今年以來特斯拉股價已下跌超過40%。

分析師指出，特斯拉第1季獲利大幅下降，且受美國關稅政策影響，全球車市面臨壓力。在此背景下，利基型汽車零組件股如東陽（1319）受益於AM市場需求增長，營運動能向上，胡連、智伸科、宇隆等相關廠商也具潛力。