AI前6小時就發猝死預警！華碩攜台大、國科會推AI猝死預警系統

華碩電腦、國立台灣大學與國科會於2021年開始，共同推動「次世代智慧物聯網關鍵技術與應用」產學合作計畫，聚焦於先進電磁、次世代電腦、智慧物聯網與人工智慧等前瞻領域，扶植多項創新專案。其中衛生福利部資訊處處長李建璋的研發團隊，今年以「AI猝死預警系統」獲得愛迪生獎（Edison Awards）金牌殊榮。

華碩指出，這項技術可早期偵測猝死、休克和呼吸衰竭，並在患者有猝死風險前6小時發出預警，讓醫療團隊能提早反應，有望減少一半以上猝死發生。

華碩指出，華碩將自身豐富的研發經驗，透過產學合作賦能智慧醫療，協助李建璋教授進行「AI猝死預警系統」模型訓練與參數調校，秉持「發揮眾智，創意擇優」的精神，持續驅動團隊創新。

華碩電腦技術長謝明志表示：「這項成就充分展現華碩對設計思維的重視，及創新實踐的極致追求。很榮幸能與李建璋教授研發團隊合作，共同為醫療數位轉型注入新動能，持續推動醫療服務升級。」

愛迪生獎（Edison Awards）為紀念發明家愛迪生追求創意與卓越精神而設置，素有「創新界奧斯卡獎」美譽，旨在鼓勵對世界造成實際的影響與改變的創新研發，是國際上極具指標性的創新獎項。