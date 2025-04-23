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亂世中求穩 「這產業」有望成為股海明燈

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期國際股市因關稅風暴仍不斷震盪，法人指出，即便面對總體經濟放緩，資安預算多能維持穩定，有望成為「股海明燈」。不過，在全球貿易與關稅政策仍具高度不確定性下，企業對於新合約與新產品採購上仍趨向保守，仍須留意。

CYBERSEC 2025台灣資安大會已於17日順利落幕，相關資安公司包括：Cisco（CSCO US）、Zscaler（ZS US）、Palo Alto Networks（PANW US）、Fortinet（FTNT US）與Cloudflare（NET US）等後市可期。

法人分析，從整體趨勢來看，資安產業仍持續朝向平台化與多雲環境的防護策略發展。雖然產品間的功能日益趨同，但各家業者仍聚焦自身優勢領域，積極推進交叉銷售與追加銷售。SASE（安全存取服務邊緣）與XDR（延伸偵測與回應）是本次展會中多數廠商主推的核心解決方案。

另外，受到台灣企業上雲速度相對緩慢的影響，SASE的導入進程明顯落後於XDR。在製造業占比高的產業結構下，OT（營運技術）網路資安議題也逐漸受到關注。

PANW與FTNT已針對工控IoT推出工業級防火牆授權方案，ZS則透過零信任架構強化OT環境的分段防護。整體而言，資安板塊雖無法完全免於總經與利率變動的影響，但相較其他SaaS企業，其下檔風險相對有限。

台化 資安 關稅

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