鴻海人工智慧伺服器與電動車需求強勁 今年是 EV 重要發展一年
鴻海（2317）發言人巫俊毅23日表示，之前在法說會中提出，2025年是強勁成長的一年，目前對於今年的成長非常有信心，成長主要動能來自人工智慧（AI）相關產品，以及電動車（EV）今年會有更多進展，包括Model C將進軍北美市場，Model B今年也將推出，而且國外EV客戶今年有明確成果，今年是EV重要發展一年。
臺北國際車用電子展覽會今起在南港展覽館一館舉行，巫俊毅在接受訪問時，做出以上表示。
作為本年度最大規模參展廠商，鴻海展示一系列智慧電動車平台相關產品，以行動支持電動車國產化！不僅秀出最新電動乘用車款MODEL B、MODEL C北美版、MODEL D，也展示一系列自主研發，並結合AI技術的三電零組件，包括乘用車固態電池、電控、碳化矽（SiC）元件以及充電系統等，未來將結合集團CDMS（Contract design and manufacturing service，委託設計與製造服務）商業模式，持續推向海外市場。
針對產能因應？巫俊毅說，產能會依照戶需求做調整，包括AI、EV與北美市場，今年都會有很大需求成長，鴻海會快速回應市場變化，並調整產能，包括台灣、美國、墨西哥、中國大陸、東南亞等地，都會依據不同需求做出調整產能。
巫俊毅說，鴻海目前推出九部電動車，其中有三部車來現場展示，而且還推出零組件，包括電池、電驅、電控、炭化矽與充電系統等。其中，即將量產的Model B已經準備好了，今年會跟大家見面，至於Model D也在現場。而Model C下半年將在北美市場上市。
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