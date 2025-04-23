2025臺北國際車用電子展 鴻海展示一系列智慧電動車

「臺北國際車用電子展覽會」今起至4月26日於南港展覽館一館舉行。作為本年度最大規模參展廠商，鴻海（2317）展示一系列智慧電動車平台相關產品，以行動支持電動車國產化！不僅秀出最新電動乘用車款MODEL B、MODEL C北美版、MODEL D，也展示一系列自主研發，並結合AI技術的三電零組件，包括乘用車固態電池、電控、碳化矽（SiC）元件以及充電系統等，未來將結合集團CDMS（Contract design and manufacturing service，委託設計與製造服務）商業模式，持續推向海外市場。

為回應國內外廣大鴻海電動車友們的殷切期盼，今年車電展也首度舉辦車友交流會！活動於4月24至26日期間進行，共三個場次，分別是「MODEL B設計美學與創新風格」、「電動車x拉力賽的熱血故事」以及「n⁷ x Life 實戰分享」。車友反應相當熱烈，開放報名後即全數額滿！此外，本次展覽期間，已有上百位、客戶、投資人報名組團觀展。

臺灣區電子電機同業公會監事召集人、鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「圍繞在集團CDMS商業模式，集團智慧電動車平台在海外的布局陸續開花結果，包括旗下MODEL B、MODEL C以及電動巴士MODEL T皆已跟海外客戶有所合作，期待透過我們的努力，讓臺灣成為全球電動車產業最信賴與可靠的夥伴！」

本次參展，在整車方面，集團自主研發的MODEL C在動力、空間、OTA等皆有優異表現，在國內受到車主好評同時，也與海外客戶合作推出北美版本；跑格風格的MODEL B，具備亮眼造型設計、優異操控與動力性能，獲得海外客戶高度青睞，兩款乘用車將於今年陸續推出；MODEL T自2022年量產，且取得電動巴士國家隊資格，並在國內多縣市運營，近期也啟動海外客戶合作案，預期2027年可望海外市場亮相。

電池國產化進程上，位於高雄和發工業園區的「鴻海科技集團高雄電池中心」已正式進入量產，並已出貨提供國內車廠測試使用，後續將推出商用與家用的國產化儲能電芯。本屆AMPA現場也有展示AI商用儲能系統，演繹相關應用。

集團也持續推進AI技術與電動車平台的結合，電控平台在今年展示結合AI技術，採用高效能自動駕駛控制器，並搭載先進演算法，支援L3級別ADAS（NOA），讓駕駛輕鬆應對高速公路駕駛與變道等複雜場景。

此外，電驅系統也透過AI輔助電機設計，提供最佳化的產品設計與性能，加速設計階段時間10倍以上，並同時提出最佳功率電機設計；兩輪動力系統透過AI輔助電機設計，使用自粘式矽鋼片，提升電機效率與NVH性能，進一步以自動焊接提升產品一致性與可靠度。

充電系統部分，鴻海同步推出Binoki直流充電樁與Tarovine交流充電樁兩款電動車充電設備，滿足企業與家庭全方位需求。Binoki支援雙槍輸出與動態負載分配，OCPP整合、效率高達95%；Tarovine則主打智慧家庭充電，具備WiFi／乙太網路、即插即充、RFID／NFC認證，最高輸出11kW、效率高達99%。

兩機皆通過CNS與IEC認證，具備IP55防護與多重安全機制，穩定耐用。鴻海以創新技術驅動綠能未來，打造更智慧、更安心的充電體驗。

集團的SiC晶圓代工平台已取得IATF16949車規品質系統認證，本次展出SiC磊晶、MPS以及MOSFET製程平台。集團能提供客戶完整的SiC代工服務，滿足EV、AI等不同的功率應用需求。