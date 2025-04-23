中華電發展全光網路 串起IOWN台廠生態鏈

生成式AI崛起，全光網路成為未來關鍵技術，中華電信積極布局，是台灣唯一IOWN國際組織的董事會成員，中華電並與NTT合作打造全球首例跨國全光網路，持續串起台廠IOWN生態鏈，角逐新商機。

AI技術急速發展，智慧城市、智慧交通、AR/VR等應用對ICT基礎設施的頻寬、延遲要求越來越高，為降低能源損耗，全光網路（APN）技術成為解決方案。

由日本電信龍頭NTT發起的IOWN全球論壇，成立於2020年，是推動全光網路技術與應用的國際組織，目標發展全光網路、分散式運算、創新應用服務和實網驗證等，全球共有159個會員。

中華電信在2020年即加入IOWN全球論壇，是台灣最早加入該論壇且唯一董事會成員；台灣會員數共有12個，還包括台達電、和碩、日月光、智邦、緯穎、優達科技等大廠，以及工研院、資策會、台灣雲端協會等單位。

根據IOWN官網指出，目標2030年達到全光網路速度增加125倍，延遲減少200倍，能源消耗減少100倍。

產業界人士指出，解構、開放是全光網路的關鍵字，過去光傳輸設備廠商必須是單一廠商統合製作，台廠只能配合國際大廠規格生產，現在其中的光傳送器、波長多工、波長交換等模組可拆分升級，光電融合技術的節能效應，也開啟對共同封裝和矽光子半導體的需求，台廠也因此能大啖新的生態系商機，中華電信將擔綱領頭羊的角色，串起IOWN全光網路生態鏈。

盤點中華電信具體多項全光網路落地案例，去年8月，中華電與NTT於宣布啟動全球首例跨國IOWN全光網路，連接台北與日本武藏野，約3000公里距離的傳輸，僅花了約17毫秒，展現超低延遲、無訊號抖動的穩定通信。

中華電並以全光網路（APN）結合創新跨雲傳輸技術，採用「基於長距離RDMA的創新跨雲低延遲傳輸架構」，成為台灣首家獲得IOWN概念性驗證認證的企業。中華電也透過全光網路支援全息投影，已於2024年NTT R&D論壇首次展示，預計將於2025年大阪世博會進一步擴大應用。

中華電信先前表示，持續發展全光網路，陸續升級旗下IDC成為AI DC資料中心，在北部及台南共兩個已上線，更將全光網路串聯高雄及台南的AI DC，未來將建構全台首創的分散式AI DC，不只善用各地電力、解決耗能問題，也實現AI資料主權。