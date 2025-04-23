碩禾開第一槍 赴美設太陽能廠

因應美國發動關稅戰，太陽能導電漿大廠碩禾電子材料昨宣布收購美國太陽能模組生產設備，並規畫於明年六月一日於加州啟動生產，建立碩禾於美國的首座太陽能模組製造基地。這也是台灣太陽能產業在川普政府向全球發動關稅戰後，第一家赴美設廠的廠商。

碩禾表示，這次決定在美國設立太陽能模組廠，初期年產能為五五○ＭＷ（百萬瓦），預計兩年內擴充至二ＧＷ（十億瓦）。此外，這是碩禾邁向全球化製造的重要里程碑；透過收購美國太陽能模組設備，也意謂碩禾從太陽能材料供應鏈延伸至下游模組製造。碩禾表示，選擇加州設廠，不僅能有效避開潛在貿易障礙與關稅壓力，也有助產品符合「美國製造」條件。