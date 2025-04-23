美國重擊洗產地…太陽能台廠 轉單來了

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者林宸誼陳昱翔／綜合報導
美國嚴打大陸太陽能業者透過東南亞「洗產地」，揮出史上最重一拳。美聯社
美國嚴打大陸太陽能業者透過東南亞「洗產地」，揮出史上最重一拳。美聯社

美國嚴打大陸太陽能業者透過東南亞「洗產地」，揮出史上最重一拳，最新公告來自馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南太陽能產品關稅最高達3,521%，鉅額關稅使得陸企東南亞製造銷美毫無競爭力，業者認為，此舉對大陸太陽能業者堪稱「一拳擊斃」。

根據彭博新能源財經數據，美國去年從馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南進口約129億美元（約新台幣4,200億元）太陽能設備，占美國市場的77％。業者指出，這些訂單可望流向元晶（6443）、聯合再生、茂迪等台廠，受相關消息激勵，相關台廠股價昨（22）日全數攻上漲停。

美國課徵東南亞太陽能產品關稅
美國課徵東南亞太陽能產品關稅

根據美國商務部公告，將對柬埔寨的太陽能產品稅率高達3,521%，理由是柬埔寨拒絕配合調查；越南境內未單獨指名的公司將面臨最高稅率為395.9%，泰國則是375.19%，馬來西亞適用稅率超過40%。

若以陸系太陽能大廠晶科能源為例，若該公司從越南廠輸入美國的關稅稅率核定為245%，由大馬出口到美國的稅率逾40%；另一陸系太陽能巨頭天合光能自泰國輸美稅率375.19%，由越南輸美稅率逾200%；至於晶澳太陽能從越南的出口可能面臨120%關稅。

美國國際貿易委員會（ITC）將在6月2日針對關稅稅率做出最終裁決。而且這些新關稅，將疊加於美國總統川普實施的對等關稅等措施之上。

大陸太陽能業者因享有官方補貼，長年以低價在市場傾銷搶市，美方已緊盯陸企多年，祭出反傾銷、反補貼等懲罰性關稅，陸企因而轉至東南亞國家生產後再銷往美國。

由於台灣是僅次於大陸，全球第二大太陽能生產地，即便台灣也有關稅壓力，仍遠低於美方對東南亞太陽能產品最新祭出的關稅，業界看好，上述129億美元太陽能銷美商機，都將由台廠承接。

針對美國祭出高關稅鐵腕重擊太陽能陸企洗產地，元晶、聯合再生等台灣太陽能業者均認為，東南亞四國的稅率超出原先市場預期，對台廠而言，確實是「千載一遇」的難得契機，台廠重返國際舞台指日可待。

因應美方新關稅措施，越南貿易部已下令嚴厲打擊轉口商品「洗產地」，這項命令於15日生效。而柬埔寨政府也將修改法規，以加強控制和防止柬埔寨被利用作為洗產地的「中轉站」。

太陽能 美國商務部 關稅

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