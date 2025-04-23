太陽能產品銷美關稅終判出爐 業界：嚴防東南亞傾銷

美國商務部對東南亞四國太陽能產品銷美關稅終判出爐，外界預期，台廠有望迎接轉單商機，搶攻美國市場之餘，茂迪（6244）、元晶等台灣太陽能指標廠也對政府喊話，必須嚴防東南亞洗產地模組傾銷來台，否則將影響台灣能源安全。

元晶指出，美國商務部課東南亞四國重稅之前，就已經在嚴格取締洗產地的問題，致使許多有陸資背景的東南亞太陽能模組工廠開始出現倒閉潮，如今高關稅重壓東南亞四國後，估計倒閉潮將會加劇。

據悉，東南亞工廠為了在倒閉前盡量出售產品，最快的方式就是往鄰近的地區傾銷，包括台灣、日本、韓國等市場；其中，台灣因距離近，且正在加快光電建置量進度，因此成為東南亞工廠產品出口首要市場。

元晶認為，若國內太陽能光電案場大量採用這些「洗產地」模組，不僅東南亞模組品質參差不齊，產品後續保固跟維護令人堪憂，嚴重的話，會造成國安危機。

茂迪也表示，台灣目前約有二成能源來自太陽能，若發生災害需要替換，進口模組等待期較長，很可能引發缺電，進而導致國安危機，先前就曾發生日本夏普因大量引進大陸模組，沒有考慮到當地濕度、紫外線等因素，導致模組出現問題，而夏普也要求鉅額賠償，期盼政府能積極嚴防洗產地的太陽能模組傾銷台灣市場。