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太陽能台廠 重返美國製造…碩禾預計6月在加州打造模組生產線

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
碩禾董事長陳繼明。聯合報系資料照
碩禾董事長陳繼明。聯合報系資料照

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）昨（22）日宣布，將在6月啟動美國加州太陽能模組生產，建立旗下首座美國生產基地。碩禾是川普政府祭出關稅戰後，第一家投入「美國製造」的台灣太陽能業者。

台灣太陽能產業在2006年至2008年金融海嘯爆發前，曾出現一波「美國製造」熱潮，以前台股股王益通轉投資美國太陽能矽晶圓廠Adema，並籌組控股公司GIH，以及茂迪投資美國多晶矽廠AE最為知名，惟兩家公司美國布局都因太陽能產業快速變化，鎩羽而歸，台灣太陽能業美國製造也因而停擺。

碩禾則是近20年來，第一家重返美國，投入「美國製造」的台灣太陽能廠。

碩禾表示，將透過投資與收購美國模組生產設備，在美國加州建立太陽能模組生產線，初期年產能規劃550MW（百萬瓦），預計二年內擴充至2GW（10億瓦），藉此讓該公司從太陽能材料供應鏈，延伸至下游模組製造。

碩禾強調，將在美國導入台灣生產技術與品質標準，打造結合「導電漿＋模組」的整合供應體系，提供符合美國市場規格與IRA補助條件的高效太陽能產品。

針對赴美設廠投資金額，碩禾發言系統表示暫時不便透露。業界預估，若以550MW規模的產線與廠房，加上人事成本估算，至少需花費3億元至5億元，若產能擴充至2GW，投資額將超過10億元。雖然絕對金額不大，但對台灣太陽能業而言，具備重返「美國製造」的指標意義。

碩禾表示，此次赴美設廠，不僅能有效避開潛在貿易障礙與關稅壓力，亦有助產品符合「美國製造」條件，並且進入聯邦與企業大案場採購名單，實現當地化銷售與即時服務。

碩禾董事長陳繼明指出，該公司預見製造本地化將成為綠能供應鏈的新常態，因此提前在美國布局生產據點，並從材料技術延伸至模組系統，實踐更完整的價值鏈控制與風險管理，以TOPCon（隧穿氧化層結構）與背接觸（Back Contact）導電漿為核心，整合材料與模組製造優勢，有信心在美拓展市場。

碩禾為全球前三大太陽能導電漿製造商，專注於高效電池技術，如TOPCon與Back Contact型電池所需的銀漿產品，為全球主要電池與模組製造商的核心供應商。

太陽能產業 碩禾 美國

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