Google買綠電大動作不斷 兩個原因
Google近期陸續宣布加碼買地熱與風電，在世界地球日前後大動作宣布兩大潔淨能源採購案，業界分析，有兩大原因。
首先，Google已立下「2030年前，於所有營運據點全天候使用當地電網的無碳能源（CFE），並致力採購潔淨能源，滿足所有時段電力需求」的目標，隨著2030年很快就要到了，Google勢必要加快腳步，近一年連續出手在台灣地區採購潔淨能源，包括去年7月在台灣推動1GW（10億瓦）太陽能資產建置案。最近一周內連續宣布買台灣地熱能源和風力能源，都是為了盡快達成目標，展現國際級企業達到淨零目標的決心。
其次，Google加碼買地熱和風電，業界評估另一原因是因為台灣太陽能案場建置進度嚴重落後。
太陽能發電多躉售給台電，有多的才輪到業界採購，但現階段的太陽能發電還不足企業所需。
根據太陽光電發電系統公會統計，至去年底止，台灣太陽光電裝置容量剛突破14GW，去年僅蓋了1.8GW，經濟部早就將太陽光電裝置容量達成20GW的時間延後一年到2026年。
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