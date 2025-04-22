Google向CIP購買綠電 後年有望導入在台營運據點

Google昨（22）日宣布，與哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作，簽署在台和亞太區的首宗離岸風電購電協議，採購渢妙一期風場電力，預計2027年在台灣營運據點將導入離岸風電電力。

Google近期積極採購台灣綠能，包括先前採購太陽能電力，近期在台灣、也是亞太地區第一次採購地熱能源，昨天宣布和CIP合作，以風力發電支持在台營運。

Google亞太區潔淨能源與電力主管Giorgio Fortunato表示，雙方達成的購電協議，是Google在亞太地區首宗離岸風電採購案，也是重要里程碑。離岸風電會和Google持續擴展的能源組合相輔相成，並為Google在台灣的資料中心、雲端區域和辦公室提供電力。

渢妙一期風場位於台中市海域距岸約35公里處，將設置33座風力機組、共計約500MW容量。

CIP亞太區負責人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen表示，此次協議是繼2024年12月雙方簽署荷蘭Zeevonk離岸風場250千瓩（MW）購電合約後，Google與CIP在離岸風電採購上的第二次合作，雙方合作拓展至亞太地區。此前，渢妙一期風場綠電已有多位買家，包含過去宣布的中美晶（5483）、聯電、聯發科等。

Google亞太區能源基礎設施資深協理蕭義俊在官方部落格中指出，Google透過CIP的「渢妙一期風場」取得具成本效益的無碳能源，滿足日益增長的電力需求；渢妙一期的計畫在2027年投入營運，為Google在台灣的資料中心和辦公室提供穩定的電力。

蕭義俊指出，這項離岸風電計畫，加入在台灣持續擴展的多元潔淨能源組合。最近Google透過台灣首宗企業地熱協議，開啟台灣的地熱潛能。他表示，這種「全天候運作」（always-on）的基載電力，將和離岸風電及先前大量投入的太陽能計畫（包括台灣首例的再生能源企業購電協議以及推動1GW的太陽能資產建置）一起建構強健、互補的供電組合。

Google指出，要讓每小時的電力需求都有潔淨能源的供給，不僅需要多元的能源來源，還需要智慧科技的輔助。Google內部碳智慧運算平台，協助將運算工作負載到潔淨能源充沛的地點和時段，執行跨區域轉換、提高能源的使用效率。透過碳排放量工具，客戶可以追蹤並減少使用雲端服務產生的碳排放。