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鴻海拓展非蘋印度製造

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

鴻海（2317）衝刺iPhone「印度製造」之餘，也開拓非蘋手機在印度生產腳步。印度媒體報導，Google母公司字母（Alphabet）已與鴻海集團及印度Dixon商議，要把旗下Pixel智慧手機部分生產線從越南轉往印度，特別是輸往美國市場的機種，以降低川普政府關稅政策衝擊。

印度經濟時報引述業界主管的話報導，字母和供應商約在兩周前舉行首輪會議，討論議題也包括在印度生產部分零件，例如機殼、充電器、指紋感測器、電池等。目前在印度組裝的Pixel智慧手機，零件多仰賴進口。

此舉是要降低關稅風險，作為Pixel主要生產基地的越南，可能遭美國課徵46%的對等關稅，遠高於印度的26%。

報導指出，字母將逐漸提高從印度輸往美國的Pixel智慧手機數量，也在評估從印度供應其他國家。Google透過鴻海集團和仁寶，2023年開始在越南生產Pixel，去年近半數Pixel旗艦機在越南製造，以降低風險並削弱對中國大陸的依賴。

Pixel 印度 智慧手機

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