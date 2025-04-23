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集邦示警 筆電虎頭蛇尾

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告示警，受川普關稅戰引爆的提前拉貨潮挹注，今年首季全球筆電出貨量年增率達7.2%，淡季不淡，惟下半年拉貨恐因整體經濟疲軟與關稅戰風險升溫影響而大幅降溫，因此將2025全年筆電品牌出貨年增率由原估3.6%下修至1.4%，增幅比預期腰斬。

法人憂心，關稅戰使得筆電市場走勢失序並且變得更不可預測，尤其提前拉貨恐造成產業拉貨出現寅吃卯糧、虎頭蛇尾情況，不利宏碁（2353）、華碩等品牌廠，廣達、仁寶、緯創等筆電代工廠同步承壓務。

針對今年PC市場需求是否會下滑，宏碁、華碩昨（22）日不予回應。華碩先前指出，密切關注稅制變化，將動態調整各項營運要素，如庫存管理、供應鏈配置與定價策略，以維持營運韌性與相對競爭優勢。

根據集邦調查，儘管美國暫緩徵收對等關稅90天，提供筆電品牌短暫喘息空間，然整體市場仍籠罩在政策與經濟的不確定性中。

筆電 華碩 關稅

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