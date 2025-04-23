iPhone今年出貨 小摩下修…唯獨力挺大立光防禦性地位

川普政府發動關稅戰，全球經濟不確定性大增，蘋果iPhone銷售難逃衝擊。外資摩根大通證券（小摩）最新報告直指，受關稅不確定性因素影響，預估今年iPhone出貨量降至2.33億支，年減2%。

市場憂心，今年iPhone出貨量面臨衰退，不利鴻海（2317）、台積電、大立光、玉晶光、穩懋等台系供應鏈。不過，小摩在報告中仍力挺大立光，認為其在產業中具有相對防禦性的地位。

摩根大通證券看iPhone

蘋果供應鏈絕大多數仍仰賴大陸產能，隨著川普高喊「美國製造」，並對大陸祭出高關稅之後，業界即陸續有「iPhone恐要大漲價才能因應關稅，不利買氣」的聲浪出現。

川普政府給予對等關稅90天豁免期，引發近期急單效應，小摩科技產業分析師楊維倫在在最新出具的「蘋果供應鏈」產業報告中指出，今年上半年iPhone產量可達1.03億支。

其中，首季為5,600萬支，第2季為4,700萬支，整體上半年年增率達8%，主要來自於iPhone 16e的貢獻增加，還有關稅戰帶動提前拉貨的需求。

另外，印度製造也幫助推升上半年iPhone生產。楊維倫指出，他先前低估iPhone印度製造產量，目前印度iPhone月產能約350萬支（年產能上看4,000萬支），包括鴻海集團旗下富士康，以及印度當地塔塔集團（Tata） 的22條產品線，比預期高。

楊維倫認為，客戶短期內不會大幅調整訂單。不過，由於iPhone主要生產基地在大陸，約占80%至90%，進入下半年的新產品周期以後，需求不確定性將揮之不去，因為美國關稅徵收的成本較高，加上大陸限制稀土出口。

楊維倫預估，今年第3季iPhone出貨量為5,500萬支（年減6%，季增17%），第4季7,600萬支（年減9%，季增38%），全年總計2.33億支，年減2%。

其中，今年秋天推出的iPhone 17系列新機預估下半年將生產8,500萬支，比去年同期iPhone 16系列少9%，僅落在歷年新品出貨區間（8,500萬到9,000萬支）下緣，主要反映關稅帶來需求的不確定性。